Trucchi fatti in casa per eliminare le mosche in casa

Potresti aver avuto un momento spiacevole con le mosche mentre pranzavi o cucinavi il tuo cibo preferito. Questi piccoli insetti volanti, veloci e sgradevoli, tendono ad essere più dannosi di quanto sembrino in quanto possono influire sulla nostra salute trasportando malattie. Oltre alla loro presenza, il suono che emettono, percepibile alle nostre orecchie, diventa fastidioso e cerchiamo di fare qualsiasi cosa per farli andare via.

Per non dover fare affidamento sul popolare scacciamosche che ci salva sempre dai guai, possiamo ricorrere ad alcuni trucchi fatti in casa facili da eseguire in casa per porre fine alla sua presenza. È importante ricordare che questa specie appare quando un elemento li attrae in base all'odore, cioè come si trovano nella frutta, nelle pentole, nelle padelle e nei bidoni della spazzatura dove mettiamo i rifiuti.

Ci sono diverse opzioni che abbiamo a portata di mano per sradicarli, dai metodi naturali, con prodotti chimici e persino dispositivi elettrici. Esamina attentamente ciascuno di questi e seleziona quello più adatto alle tue esigenze a casa.

Sapevi cosa... Secondo l'Organizzazione Panamericana della Sanità, le malattie trasmesse dalle mosche domestiche includono tifo, paratifo, colera, dissenteria bacillare, diarrea infantile, dissenteria amebica, giardiasi, ossiuriasi, ascariasi, tricuriasi e taeniasi.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

TRUCOS CASEROS PARA ELIMINAR MOSCAS

1. Sacchi riempiti d'acqua. Questo è uno dei trucchi che vengono mantenuti in vita nel corso degli anni. Attenzione, la sua efficacia sta nel fatto che la confezione da utilizzare deve essere trasparente. Il luogo in cui devono essere posizionati è sul soffitto, sui telai delle porte, sulle colonne o su un'altra superficie. Usa delle corde o degli elastici. Attenzione, non ci sono prove scientifiche della sua efficacia, ma si ritiene che la luce riflessa nell'acqua crei un effetto visivo che attacca direttamente gli occhi delle mosche. Alcune credenze sostengono che ci sia un effetto migliore se inseriamo delle monete all'interno.

2. Facciamo delle trappole. Questa versione è destinata all'uso in spazi aperti poiché l'odore che emana non è gradevole. Per fare ciò, è necessario praticare piccoli fori in una bottiglia di plastica proprio nella parte superiore in cui si trova il beccuccio. Il liquido che andremo ad aggiungere è composto da una miscela di acqua, aceto e zucchero. Cerca di non lasciare che il liquido raggiunga gli spazi vuoti in modo che non trabocchi.

3. Costruiamo un acchiappamosche di carta. Usiamo i sacchetti che ci vengono consegnati con il pane, quelli che sono di colore marrone chiaro. Li taglieremo a listarelle. Possiamo lasciarli liberi o legarli insieme con un filo. Il prossimo passo è fare una miscela con mezzo bicchiere d'acqua, un altro di zucchero e aggiungere 3 cucchiai di miele. Quando sarà appiccicoso, lo useremo per dipingere i tagli che abbiamo fatto, appenderli ed è una questione di tempo per vedere come si attaccano.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

4. Per questa opzione avremo bisogno di un paio di limoni. Li taglieremo a metà e metteremo dei chiodi di garofano in ogni fetta. Lo metteremo su piccoli piatti per posizionarli in quelle aree in cui appaiono fastidiose mosche in casa.

5. Facciamo un repellente fatto in casa. Avremo bisogno di una bottiglia di aceto bianco, un contenitore con beccuccio spray e acqua. Aggiungiamo una tazza di ogni elemento e mescoliamo molto bene. Lo roseremo su porte e superfici in cui le aree non sono molto chiare in quanto possono essere tinte o assumere una tonalità giallastra, anche se non accade in tutti i casi.

6. Aiutati con la decorazione. Oggi, le piante sono diventate gli elementi di tendenza per decorare gli spazi abitativi. Alcuni di questi ci aiutano a scongiurare le mosche, come alloro, menta, lavanda, rosmarino, basilico, assenzio.

CONTINUA A LEGGERE