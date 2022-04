Tifoso del Benfico ha cercato di battere Luis Díaz mentre festeggiava il suo gol per il

Luis Diaz è sempre più consolidato alla guida del Liverpool in Inghilterra. La sua eccezionale capacità di liberarsi dei difensori e risolutezza per cercare il gol, ha fatto sì che l'allenatore tedesco Jürgen Klopp lo prendesse in considerazione più regolarmente per definire partite importanti.

Il guajiro, che ha già completato 13 partite con la squadra inglese, è stato a suo agio con la sua squadra e i suoi compagni di squadra, con i quali è riuscito ad adattarsi rapidamente e con una buona comunicazione come evidenziato in ogni partita.

Díaz rimane oggi uno dei giocatori più importanti in termini di colombiani all'estero, anche se si distingue anche come uno dei migliori acquisti invernali per la Champions League.

Nella partita contro il Benfico che è stata giocata sul campo da Da Luz a Lisbona, il Liverpool in casa ha spazzato il tabellone segnapunti con un 3-1 nella prima partita dei quarti di finale che affronta la squadra portoghese guidata da Nélson Veríssimo contro i «Reds».

Al 17° minuto Ibrahima Konaté ha aperto le marcature agli ospiti con un cross da calcio d'angolo di Robertson, per il 22enne francese per finire con un forte colpo di testa che sarebbe entrato nel gol del Vlachodimos.

Quel primo gol sarebbe stato il preludio e il morale per dopo, oltre 34′ Sadio Mané a segnare il secondo gol, dopo che Luis Díaz in un assist di testa gli ha lasciato la palla servita davanti alla porta opposta.

Al 49′ minuti, Darwin Núñez avrebbe segnato lo sconto per il Benfico dopo un contropiede iniziato con la disputa di un pallone aereo di Luis Díaz, dopo un errore difensivo di Konaté, la squadra portoghese ha segnato.

Tuttavia, il terzo gol avrebbe una firma colombiana dopo che Diaz ha fatto trapelare un passaggio che lo ha messo faccia a faccia con il portiere del Benfa per definire in modo intelligente il suo gol 3 per il Liverpool.

Alla celebrazione, la caffettiera si avvicina alla tribuna e il video cattura il momento in cui un tifoso del Benfico lancia un oggetto a Diaz mentre viene abbracciato dai compagni dopo aver segnato 3-1 all'87′ minuto, che ha suggellato la vittoria del Liverpool. (vedere il secondo 14 del video).

Luis Díaz è ferito di poco da un tifoso nella partita Benfica-Liverpool per la Champions League

Vale la pena ricordare che Luis viene da giocare in Portogallo con il Porto, una squadra in cui è riuscito a farsi notare con la sua tecnica e capacità di punteggio per poi passare al calcio inglese. Durante la sua permanenza al Porto, è stato fondamentale le 6 volte che ha affrontato il Benfa, anche perché il pubblico rivale non ha dimenticato quando il colombiano lo ha segnato in una finale di Supercoppa.

Fortunatamente, non è successo nulla a «Lucho» Díaz e il momento è quasi passato inosservato a molti, essendo rilevante solo dopo la cattura dell'immagine che è stata registrata sulla celebrazione di Díaz.

