Sasha Sokol ha accusato Luis de Llano di mentire e lo ha avvertito: «Ci vediamo in tribunale»

Quasi un mese dopo che Sasha Sokol ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava di sentirsi vittima di abusi da parte del produttore televisivo, quando era coinvolta in una relazione romantica con lui da adolescente e lui era un uomo di 39 anni, ora il cantante ha dettagliato gli aspetti del caso robusto e ha inviato un messaggio forte.

«È passato quasi un mese dalla mia dichiarazione dell'8 marzo. Pensavo di non doverne parlare più, ma le circostanze non mi lasciano scelta. Luis mente quando vuole coinvolgere i miei genitori dicendo che la relazione era «trasparente». Niente è più lontano dalla verità. Trasparenza? È una cosa seria? I miei genitori hanno scoperto la relazione DUE ANNI DOPO l"inizio. Ripeto, quando è iniziato avevo 14 anni; quando hanno scoperto che mi stavo avvicinando ai 16. Come hanno potuto acconsentire a qualcosa che non sapevano esistesse?» , è iniziato in un thread di Twitter scritto questo martedì 5 aprile.

