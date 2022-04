Puro Sentimiento: Le celebrità mostrano solidarietà al gruppo dopo l'attacco dell'autobus nella Panamericana Sur

Il gruppo femminile Puro Sentimiento, guidato da Pamela Franco, ha riferito attraverso i suoi social network che il l'autobus dove viaggiavano i musicisti è stato lapidato da un gruppo di manifestanti. L'incidente è avvenuto al km. 273 della Panamericana Sur, intorno alle 5 di questo mercoledì 6 aprile.

Secondo l'orchestra sul suo account Instagram, agenti della polizia nazionale peruviana sono arrivati sulla scena per disperdere la folla con i gas lacrimogeni. Tuttavia, nulla di tutto ciò ha aiutato a causa del gran numero di manifestanti che hanno conquistato l'area, quindi i musicisti non hanno avuto altra scelta che rimanere all'interno del veicolo.

Nelle recenti dichiarazioni di Christian Dominguez, proprietario del gruppo, alcuni artisti sono riusciti a scendere dall'autobus per raggiungere a piedi Lima. Tuttavia, uno di loro, Edwin Coto, non è stato così fortunato perché è stato colpito con una pietra in testa. Al momento viene aiutato in un posto medico locale.

Le immagini della violenza non hanno sorpreso solo i direttori d'orchestra di América Hoy, ma anche varie figure della scena artistica, che hanno espresso solidarietà a Puro Sentimiento e ai musicisti feriti, che sono rimasti bloccati sulla strada Ica per più di 3 giorni a causa del arresto dei vettori.

Gabriela Herrera, partecipante a Esto es Guerra, ha parlato attraverso le sue storie su Instagram per chiedere la cessazione di atti violenti durante le manifestazioni. «La protesta è una causa giusta e pacifica, ok, ma il vandalismo e la violenza degli pseudo-manifestanti non lo sono».

«La mia totale solidarietà con i musicisti dell'orchestra Puro Sentimiento, che sono bloccati sul blocco stradale di Ica quando sono tornati a Lima. Spero che le autorità prendano provvedimenti in merito e che il peso della legge ricada su di loro», ha detto la reality girl.

Un'altra figura solidale con Puro Sentimiento è stata Carla 'Cotito' Rueda, che ha scritto su Instagram: «No alla violenza! Niente giustifica la violenza. Vogliono solo tornare a casa proprio come le altre persone che sono bloccate nei disoccupati».

I conduttori di America Hoy Janet Barboza, Ethel Pozo e Brunella Horna hanno lamentato la situazione che sta attraversando il gruppo di Domínguez, che non sopportava le lacrime sul set quando si è scusato con i musicisti feriti.

«Siamo d'accordo con le manifestazioni, che le richieste devono essere ascoltate, ma la violenza non è la strada giusta. Non si arriverà a nulla, l'intero paese la pensa allo stesso modo. Ci fa male come peruviani, ma la violenza non è la strada giusta», ha detto la figlia di Gisela Valcárcel.

INGENTI PERDITE ECONOMICHE

Durante la sua dichiarazione in America Today, a Christian Dominguez è stato chiesto quanto spenderà per sistemare la mobilità, a cui ha risposto: «Sarà molto costoso, e la cosa più triste è che dopo ci riprenderemo a poco a poco. Non sai quanto sia stato terribile (sapere dell'attacco), non solo a causa delle perdite, pensare a come stanno le persone all'interno». A questa spesa si aggiunge quello che ha sviluppato in modo che i suoi musicisti possano mangiare e bere mentre sono bloccati a Ica.

Allo stesso modo, non ha potuto trattenere le lacrime quando si è scusato con la famiglia dei suoi musicisti, dal momento che molti di loro, incluso il suo membro della sicurezza, sono rimasti sull'autobus per giorni.

«Luchito, sa che si prende cura di tutti noi, siamo 50 persone che si prendono cura di noi, grazie per questo, è anche padre di famiglia, può andare, ma lui è lì, rimane, si calma. Grazie per questo, la compagnia vi ringrazia tremendamente, i musicisti, mille scuse», ha detto in mezzo al pianto.

