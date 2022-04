Patricia Armendáriz ha difeso Morena dalle minacce di ritirare i visti: «Volevano mostrarcelo»

Nelle ultime ore, il deputato americano Vicente González ha proposto alle autorità del suo paese di ritirare i visti dal Deputati messicani che fanno parte del cosiddetto Comitato di amicizia Messico-Russia promosso dal Movimento Nazionale di Rigenerazione e dal Partito Laburista al Congresso.

Si tratta di almeno 25 cittadini e funzionari messicani, che potrebbero rimanere senza visto in seguito alla lettera inviata dal politico texano al Segretario di Stato americano, Antony Blinken, e al Segretario per la Sicurezza Interna, Alejandro Mayorkas.

Durante la sua posizione, il legislatore democratico ha accusato i messicani di presunta complicità nell'evitare il mondo libero e aver scelto di schierarsi dalla tirannia. Ha detto che nonostante il fatto che lo stesso presidente López Obrador «continui a prendere una posizione pubblica neutrale sul conflitto tra Russia e Ucraina (...) le azioni intraprese dai membri del suo stesso partito Morena e da altri suggeriscono il contrario».

Di fronte a tali minacce, sono stati i deputati di Morena e del PT a reagire con argomenti in difesa della decisione presa dai loro colleghi nello sviluppo di questo gruppo di amicizia, così come vari comitati con altri paesi.

Patricia Armendáriz, diputada electa por Morena (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

È stato il caso di Patricia Armendáriz, imprenditrice e deputata del banco del National Regeneration Movement. Attraverso i suoi social network ha spiegato dal suo punto di vista come si è sviluppato il conflitto.

Secondo il funzionario messicano, tutto è iniziato al Congresso quando i membri del National Action Party (PAN) hanno lanciato la proposta di concedere un minuto di silenzio alle vittime lasciate dall'invasione della Russia in Ucraina, che i morenoisti hanno rifiutato.

Per Armendáriz si è trattato di un evento provocatorio, che ha cercato di dimostrare che da parte sua c'è un presunto sostegno alla Russia, che sarebbe stato evidente dalla bandiera iniziale del suo Comitato di amicizia.

Di fronte a ciò, ha chiesto che i legislatori del Congresso si concentrino sulla «legiferazione a favore del Messico», poiché riconosce che questo è proprio «il mandato dei nostri rappresentanti».

Diputada Patricia Armendáriz acusó a panistas de haberlos provocado para e exhibir supuesto apoyo pro ruso(Foto: Twitter / @PArmendarizMX)

Da parte sua, Gerardo Fernández Noroña, il più forte difensore delle politiche della Quarta Trasformazione (Q4), si è lamentato sui social network che per lo svolgimento del suo compito istituzionale è descritto come «filo-russo».

«'Filo-russo', ora si scopre che occuparsi del tuo compito istituzionale di creare gruppi di amicizia è un'attività filo-russa. Il minimo che dovresti fare è svolgere il tuo lavoro di giornalista, o sono pro-Yankees?» , ha scritto sul suo social network.

In un altro messaggio, Fernández Noroña ha assicurato che è meglio perdere il visto che «l'esercizio della libertà», ricordando che giorni prima che Donald Trump prendesse la protesta come presidente degli Stati Uniti, manifestò contro di lui nella Trump Tower.

Gerardo Fernández Noroña è uno dei messicani che potrebbe vedere il suo visto a rischio, come è apparso nella lista inviata dal deputato texano ai segretari Antony Blinken e Alejandro Mayorkas.

El diputado Gerardo Fernández Noroña envió un fuerte mensaje al Parlamento Europeo, a quienes calificó de "culebras", "injerencistas" e "hipócritas" (Foto: Cámara de Diputados)

Il conflitto si sarebbe sviluppato quando la deputata Mariana Gómez del Campo convocato in seduta per un minuto di silenzio sulla scoperta di corpi nella città di Bucha, in Ucraina.

Da parte sua, il vice-coordinatore del banco Morenista, Leonel Godoy, ha riferito che la decisione doveva essere discussa e analizzata a fondo, poiché fino a quel momento non c'erano abbastanza prove per sapere se si trattasse di un presunto «montaggio».

Dopo la discussione, le parti alleate della Quarta Trasformazione hanno chiesto l'aggiunta di un minuto di silenzio per la perdita di vite umane in altri conflitti che attualmente non hanno lo stesso focus, ad esempio, che si è sviluppato tra il Marocco e la Repubblica Sahrawi.

In risposta, il presidente del Consiglio di amministrazione, il vice Sergio Gutiérrez Luna del National Regeneration Movement (Morena) ha concesso un minuto di silenzio per la perdita di vite umane in entrambi i conflitti.

