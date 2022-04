Nazionale peruviana: giornalista venezuelano e le sue feroci critiche al 'bicolore' se si qualificherà per i Mondiali del Qatar 2022

La squadra peruviana è stata in grado di raggiungere l'obiettivo di tentare una quota per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 dopo aver battuto la squadra paraguaiana nell'ultima data del sudamericano qualificazioni. Dovrà comunque giocare la partita per il ripescaggio contro il rappresentante asiatico per determinare se finalmente si qualificherà per la Coppa del Mondo. A questo proposito, un giornalista venezuelano ha lanciato una feroce critica nel caso ciò accadesse .

La persona di riferimento è Federico Rojas, che nel programma DirecTV «Fútbol Total» ha avuto una discussione con altri colleghi riguardo alle opzioni del cast nazionale nell'evento di Coppa del Mondo nel caso in cui superassero il ripescaggio contro l'Australia o gli Emirati Arabi Uniti.

Tutto è iniziato quando Claudio Husain, uno dei relatori, ha visto il Perù qualificarsi in questo grande evento sportivo con risultati positivi contro Danimarca e Tunisia, tenendo conto che i danesi non erano all'altezza del compito a Euro 2020, oltre ad essere un rivale che hanno già affrontato. « Nonostante il difficile debutto con la Francia, vedo che (Perù) sta ottenendo risultati per Danimarca e Tunisia. Non ho visto bene la Danimarca nel calcio all'Euro. Era più eccitato per il brutto episodio che Eriksen ha avuto. Ti dico, il Perù avrebbe la fortuna di giocare con lo stesso gruppo; che è un apprendistato e non sarebbe più una sorpresa», ha detto l'argentino.

È lì che Rojas è apparso per criticare il suo partner di programma. «La tua tesi è che l'ha già affrontata quattro anni fa, e lo fai per alleviare quello che potrebbe essere un brutto risultato. La tua argomentazione è molto vaga, mi aspettavo che dicessi le cose come devono essere dette», ha detto.

Ma non è tutto, dal momento che ha detto che i francesi, campioni del mondo in carica, avrebbero battuto la «whanquirroja». « Diciamo la verità, che la Francia batterà il Perù nella prima. Se andrà ai Mondiali, passerà davvero un brutto momento con la Francia. Non vogliamo avere un bell'aspetto con il pubblico peruviano. So che tu (Gustavo Cherquis) hai un impegno lì, sei un ambasciatore onorario del calcio peruviano», ha aggiunto.

Precisamente, Gustavo Cherquis ha negato ciò che Federico ha detto per commentare che « la Francia è il grande candidato per vincere il campionato del mondo, perché è una delle migliori squadre e ha avuto quattro anni fantastici », ha detto.

Il comunicatore DirecTV si è impegnato in una discussione con i suoi colleghi del programma «Fútbol Total» sul «bicolore». | Video: 'Cioccolato peruviano'

IL PERÙ PASSA AL RIPESCAGGIO

Il «bicolore» è riuscito a raggiungere il ripescaggio dopo essere arrivato quinto nei playoff sudamericani e aver segnato 24 punti. In effetti, ha raggiunto questo obiettivo l'ultimo giorno contro i paraguaiani dopo averli battuti. Nel frattempo, i loro migliori inseguitori come la Colombia e il Cile sono stati esclusi dalla Coppa del Mondo, poiché dipendevano esclusivamente dal risultato della «blanquirroja».

Nel caso dei cileni, è la seconda volta consecutiva che vengono lasciati fuori dalla Coppa del Mondo dopo quello che è successo per Russia 2018, quando hanno chiuso sesto con 26 punti, lo stesso del Perù ma con differenze reti peggiori. Da parte loro, i colombiani hanno subito un cambio di allenatore nel bel mezzo del processo di qualificazione dopo la partenza del portoghese Carlos Queiroz per entrare Reinaldo Rueda. In ogni caso, non gli è bastato, in quello che la stampa di quel Paese ha definito un clamoroso fallimento.

PERU EXPERIENCE NELLA COPPA DEL MONDO IN RUSSIA 2018

Nel caso in cui il «bicolore» superasse il rappresentante dell'Asia, si inserirebbe direttamente nel gruppo D con Francia, Danimarca e Tunisia. Anche se non sarebbe la prima volta che affronto «Les Bleus» e i danesi, visto che si sono già incontrati nell'ultima Coppa del Mondo e con due sconfitte da 1 a 0 . In questo modo, Ricardo Gareca e la società cercheranno prima di superare il ripescaggio e qualificarsi per la Coppa del Mondo. Quindi, dall'esperienza accumulata, vai a offrire una versione migliore della squadra nazionale.

Edison Flores marcando a Kylian Mbappé en el Perú vs. Francia del Mundial de Rusia 2018. | Foto: REUTERS

