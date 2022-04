MinSalud autorizza il vaccino Janssen per le dosi di richiamo

El Ministerio de Salud también informó que fueron aplicadas 338.517 vacunas, de las cuales 116.023 corresponden a segundas dosis y 24.291 a la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen. Foto de archivo. EFE/ Carlos Ortega

Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha confermato che, nonostante la sua posizione iniziale nel gennaio 2022 di non applicare dosi di richiamo del vaccino Janssen, ha autorizzato l'uso biologico per la terza dose.

Vale la pena ricordare che MinSalud aveva inizialmente stabilito che i farmaci biologici sarebbero stati utilizzati per altri pazienti per completare i loro programmi di vaccinazione con la seconda somministrazione.

Tuttavia, attraverso il suo account Twitter ufficiale, il ministero ha riferito che il suddetto vaccino potrebbe già essere utilizzato per terze dosi del biologico contro covid-19: «Hai completato il tuo programma di vaccinazione con Pfizer, Moderna, Sinovac o AstraZeneca, 4 mesi o più fa? Ora sarai in grado di ottenere il richiamo con il vaccino Janssen».

Quindi, ora, i colombiani saranno in grado di applicare la loro dose di richiamo con il biologico di Janssen, nonostante abbiano precedentemente somministrato un vaccino da un altro laboratorio. MinSalud non ha dettagliato i motivi della sua decisione, ma vale la pena ricordare che nelle dichiarazioni precedenti si affermava che le determinazioni erano basate sulla disponibilità e sulle caratteristiche di ciascuna delle fiale.

Tuttavia, come vaccino monodose di Janssen, per il Ministero della Salute, il rafforzamento di questo vaccino sarebbe fatto con un altro tipo di vaccino biologico, sia per la sua funzionalità per far avanzare il tasso di vaccinazione del paese, sia per le proprietà del vaccino e la possibilità di migliorare la protezione contro il virus. attraverso l'applicazione del richiamo con una dose da un altro laboratorio.

Il 96,8% della popolazione di Bogotà ha già completato il programma di vaccinazione contro il covid-19

Il Ministero della Salute ha indicato che, al 3 aprile 2022, sono state applicate in totale 15.770.894 dosi di vaccini contro COVID-19, come riportato nell'ultimo rapporto del 'Vaccinometro' del Ministero della Salute, pubblicato sul sito SaluData.

Queste dosi somministrate alla popolazione di Bogotà significano che il 96,8% della popolazione di Bogotà ha già il programma vaccinale completo contro il virus (due dosi), mentre in termini di vaccinazione di ragazzi e ragazze tra i 3 e gli 11 anni, è stato riferito che il 73,4% di questa popolazione ha già il primo dose.

È interessante notare che a livello nazionale il paese ha mostrato stabilità in termini di casi di covid-19. La direttrice dell'epidemiologia e della demografia, Claudia Cuéllar, ha fornito raccomandazioni generali durante il posto di comando unificato 126.

«Mantenere le apparecchiature di sorveglianza, rintracciamento o collaudo negli orari indicati; effettuare rapidamente il contenimento» è stato il punto principale sollevato dal funzionario, con particolare enfasi sulla popolazione con fattori di rischio, e ha esortato ad applicare i test in conformità con la prioritizzazione stabilita nelle linee guida.

Ha aggiunto che «siamo in una situazione molto stabile, ma non possiamo dire che non avverrà una ricrescita o che non avremo improvvisamente l'ingresso di alcuni dei sublinati, quindi dobbiamo continuare a portare avanti l'intero piano vaccinale».

Allo stesso modo, ha rilevato l'importanza di rafforzare le azioni intraprese a livello settoriale e intersettoriale, che consentiranno un maggiore impatto positivo sulla salute e sul benessere delle persone che vivono in Colombia.

Cuéllar ha ribadito la necessità di mantenere le misure di biosicurezza e la vaccinazione di richiamo nelle persone di età pari o superiore a 60 anni, che, nonostante le basse cifre di mortalità, rimangono la fascia di età che più compone questi tassi.

