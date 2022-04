Mario Delgado ha esortato a «sconfiggere» i conservatori e le autorità elettorali nella revoca del mandato

Pochi giorni dopo il processo di revoca del mandato, il Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena) ha lanciato un'intensa campagna per spingere il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a rimanere in carica.

I membri del partito delle ciliegie, incluso lo stesso leader nazionale, Mario Delgado Carrillo, hanno approfittato dei loro viaggi e spazi per sostenere questo esercizio democratico che, dall'occasione in cui è stato sollevato, ha suscitato infiniti dubbi.

In questa occasione, durante un tour di lavoro a Culiacán, Sinaloa, il morenista ha assicurato ai cittadini che partecipare al voto domenica prossima di aprile 10 rappresenta un altro passo per il Messico per vivere in una «vera democrazia».

Delgado Carrillo ha chiesto di «sconfiggere» i conservatori e le autorità elettorali, come l'INE, che hanno cercato a tutti i costi di boicottare questa consultazione popolare, che, nonostante tutti gli ostacoli, si svolgerà in piena normalità.

Mario Delgado aseguró que en la votación se pone en riesgo todo lo obtenido por la 4 T (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) Andrea Murcia

«Il popolo del Messico vuole vivere in democrazia e ci sono state molte lotte, le battaglie che abbiamo affrontato per vivere in una vera democrazia. Questa domenica abbiamo ancora una battaglia da affrontare, dobbiamo sconfiggere i conservatori, ma dobbiamo anche dire che dobbiamo sconfiggere un'autorità elettorale determinata a rappresentare le stesse persone di sempre, quelle del passato», ha detto il leader di Morena.

Più tardi, il militante ha sottolineato che, nello stesso spirito che hanno mostrato nel 2018, la gente dovrebbe uscire questa domenica per votare e «non fare un passo indietro» nella lotta per vivere in una vera democrazia; inoltre, mostreranno al presidente tutto il sostegno che ha nel Paese.

Ha aggiunto che è in gioco anche tutto ciò che la Quarta Trasformazione (Q4) ha ottenuto negli ultimi tre anni del suo mandato. Ha anche evidenziato tutte le conquiste del Tabasqueño, che ha classificato come presidente che «non abbiamo da molto tempo».

«Ciò che è in gioco il 10 aprile è tutto ciò che è stato raggiunto in questa Quarta Trasformazione, che continuiamo a sostenere coloro che ne hanno più bisogno, che le opere infrastrutturali siano costruite in tempi record, che non ci sia più corruzione. L ha promesso che tutto ciò che Andrés Manuel aveva promesso si è avverato, è passato molto tempo dall'ultima volta che avevamo in Messico che manteneva la parola data, che era dalla parte del popolo», ha detto il leader morenista.

Mario Delgado aseguró que los conservadores y autoridades electorales quisieron sabotear la consulta popular (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO) Galo Cañas | Galo Cañas

Mario Delgado ha spiegato che tutti i progressi di questa amministrazione sono avvenuti senza aumentare le tasse e senza benzina, perché, ha detto, «ora è governata con onestà e senza corruzione», una situazione che darebbe fastidio all'opposizione perché da quando è arrivato il Q4 «hanno finito il furto».

Infine, il presidente partigiano ha indicato che il movimento politico guidato da Tabasqueño cerca di dare tutto il potere al popolo in modo che possa eleggere e rimuovere i presidenti, come ora, e così negli sforzi imminenti non ci saranno di nuovo leader «come quelli prima: ladri, corrotti o assassini», ha detto Delgado Carrillo.

Nonostante questi aspetti evidenziati dal presidente di Morena, ci sono state diverse controversie sul caso, poiché i seguaci di AMLO hanno fatto di tutto per poter spingere per la revoca del mandato, fino a modificare la legislazione che hanno approvato qualche tempo fa.

Indipendentemente dal piccolo budget che l'Istituto elettorale nazionale ha ottenuto quest'anno, per il quale la consultazione popolare era stata sospesa per mancanza di risorse, ha fatto tutto il possibile per svilupparlo, anche se non è stato così per il presidente e altri funzionari.

