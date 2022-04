Lydia Cacho ha simpatizzato con Sasha Sokol dopo un nuovo messaggio contro Luis de Llano: «Conta su di me»

La giornalista Lydia Cacho ha espresso solidarietà alla cantante e attrice Sasha Sokol per pubblicare un nuovo messaggio in risposta alla dichiarazione rilasciata dal produttore e creativo Luis de Llano in cui ha assicurato che «non ha commesso alcun crimine», dopo aver avuto una relazione quando il ex Timbiriche era minorenne e aveva 39 anni.

Quasi un mese dopo aver lanciato una serie di segnali in cui Luis de Llano ha negato le dichiarazioni durante un'intervista con Yordi Rosado, la cantante ha nuovamente utilizzato i suoi social network per assicurarsi che il produttore non dicesse la verità nella dichiarazione che ha condiviso il 30 marzo e lo ha avvertito: «Ci vediamo dentro i tribunali».

Di fronte a questo, la giornalista messicana Lydia Cacho le ha inviato un messaggio di sostegno dopo il lungo messaggio che Sokol ha postato sul suo account Instagram: «Conta su di me, cara Sasha. In effetti, sono gli atti di pedofilo che lo affondano, non il coraggio della vittima».

Quella che l'ha raggiunta è stata l'attrice e conduttrice Rebecca de Alba, commentando: «Sempre con te». Tuttavia, non solo le celebrità hanno riempito le reti di commenti a sostegno dell'ex Timbiriche, poiché centinaia di netizen hanno espresso rispetto e affetto a Sokol.

«Sia fatta giustizia e paghi per il crimine commesso», «Ti ammiro molto per il tuo coraggio», «Che questo non rimanga impunito», «Tutti coloro che stai zitto e non ti ha allontanato da quel predatore erano colpevoli come lui», «Sei un vero mocio e un esempio per tutti», sono stati alcuni dei messaggi che Sokol ha ricevuto dagli utenti di Instagram.

«È passato quasi un mese dal mio comunicato dell'8 marzo. Pensavo di non doverne parlare più, ma le circostanze non mi lasciano scelta. Luis mente quando vuole coinvolgere i miei genitori dicendo che la relazione era «trasparente». Niente è più lontano dalla verità. Trasparenza? È una cosa seria? I miei genitori hanno scoperto la relazione DUE ANNI DOPO l"inizio. Ripeto, quando è iniziato avevo 14 anni; quando hanno scoperto che mi stavo avvicinando ai 16. Come hanno potuto acconsentire a qualcosa che non sapevano esistesse? », è iniziato nel nuovo testo pubblicato martedì 5 aprile.

Sokol ha assicurato che sua madre, la defunta Magdalena Cuillery, ha affrontato il produttore, tuttavia, le implicazioni del legale processo ha finito per indurla a desistere da una possibile causa.

«Ovviamente mia madre ha pensato di fare causa a Luis de Llano penalmente. Gli avvocati l'hanno scoraggiata con gli stessi argomenti che impediscono a tante persone di difendersi dagli abusi: mancanza di una legislazione adeguata, stigmatizzazione, paura, vergogna. Ha scelto di affrontare Luis e lui ha promesso di starmi lontano. Mi ha subito portato fuori da Timbiriche mandandomi in collegio all'estero», ha aggiunto.

Secondo le dichiarazioni dell'ex Timbiriche, De Llano è riuscito a tenersi in contatto con lei segretamente dai suoi parenti.

«Come si può definire «trasparente» una relazione quasi del tutto nascosta? Ho la prova di tutto quello che dico. Lui no, dal momento che non esistono».

Sasha ha affrontato colei che ha criticato la madre per quello che viveva con Luis de Llano, anche quello che lei definiva «toelettatura». Infine, Sasha Sokol ha lanciato un duro avvertimento al produttore: «Quello che ho fatto nel condividere la verità non era con l'intenzione di lapidare Luis. È lapidato per le sue azioni. Luis: Pensare di non aver agito in modo immorale è la cosa immorale. Ci vediamo in tribunale».

