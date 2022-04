Luis Advíncula e Carlos Zambrano hanno salvato il Boca Juniors dal primo del Deportivo Cali dopo il «blooper» di Rossi

Il Boca Juniors, con Carlos Zambrano e Luis Advíncula come titolari, pareggia con il Deportivo Cali all'inizio della Copa Libertadores 2022. Precisamente, i due difensori peruviani hanno salvato il portiere Agustín Rossi ed hanno evitato il primo dei colombiani.

È successo 13 minuti nel primo tempo, Teófilo Gutiérrez ha ottenuto un passaggio profondo ed è stato molto lungo. Yony González è andato a fare pressione sul portiere Agustín Rossi, che ha «soffiato» la palla e in questo modo è stata lasciata all'ala colombiana.

Luis Advíncula ha mostrato tutta la sua potenza e ha raggiunto la «macchina da caffè». Il peruviano ha dovuto spazzare per bloccare il suo tiro. Tuttavia, l'azione non si è conclusa qui. González minacciò 'Bolt' all'interno e quando stava per finire, Carlos Zambrano sembrava bloccarlo.