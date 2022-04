L'ONU ha confermato quasi 1.500 civili uccisi e più di 2.000 feriti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina

FOTO DE ARCHIVO: Un niño camina junto a tumbas con cuerpos de civiles, que según los residentes locales fueron asesinados por soldados rusos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Bucha, en la región de Kiev, Ucrania, 4 de abril de 2022. La inscripción en la cruz del centro dice: "Desconocido". REUTERS/Vladyslav Musiienko

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato mercoledì che quasi 1.500 civili sono già stati uccisi e più di 2.000 feriti dall'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio.

In una dichiarazione, l'ONU ha indicato che finora 1.480 civili sono stati uccisi e 2.195 feriti, per un totale di 3.675 vittime. Tra i defunti c'erano 321 uomini, 211 donne e 61 bambini, oltre a 815 adulti non ancora identificati.

Inoltre, 253 uomini, 194 donne e centinaia di minori sono rimasti feriti, oltre a 1.565 adulti da identificare. L'ONU ha avvertito che la maggior parte delle ferite si è verificata a seguito dell'uso di munizioni ed esplosivi a lungo raggio, come artiglieria pesante e missili.

Tuttavia, l'ufficio delle Nazioni Unite ritiene che questa cifra potrebbe essere molto più alta in attesa di informazioni sulle aree in cui si stanno verificando pesanti scontri tra le forze russe e ucraine.

Mediante un comunicado el organismo precisó que entre los fallecidos se encuentran 321 hombres, 211 mujeres y 61 niños (Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

Ciò vale, ad esempio, per regioni come Donetsk, Kharkiv, Luhansk e Sumy, tra le altre, dove vi sono indicazioni di numerose vittime civili. Durante il fine settimana, le autorità ucraine hanno riferito della scoperta di oltre 300 corpi nella città di Bucha dopo il ritiro delle forze russe.

Il capo dell'amministrazione militare di Gostomel, Taras Dumenko, ha assicurato che, dopo 35 giorni di occupazione da parte delle truppe russe in questa città della regione di Kiev, sono scomparse più di 400 persone, secondo la stampa ucraina.

«In 35 giorni di occupazione ne abbiamo più di 400 scomparsi. Attualmente stiamo ispezionando gli scantinati di Gostomel insieme ai servizi di emergenza e alla polizia di pattuglia. Abbiamo circa 1.200 vicini, la cui connessione è stata confermata e che ci informano su dove si trovano alcune persone che sono partite», ha spiegato Dumenko, secondo l'agenzia di stampa Ukrinkorm.

Così, ha sottolineato che non sono stati trovati molti corpi nella città di Gostomel, ma sono stati trovati nei villaggi, dove sono stati scoperti residenti assassinati.

Il capo dell'amministrazione militare regionale di Leopoli, Maksim Kozitski, ha confermato nuovi attacchi aerei ed esplosioni nelle regioni di Leopoli e Dnipropetrovsk in Ucraina, come confermato dalla stampa ucraina.

Kozitski ha assicurato che «le forze di difesa aerea stanno lavorando e stanno «proteggendo il cielo». Inoltre, ha avvertito i residenti di rimanere nei rifugi al suono degli allarmi antiaerei, come riportato dal quotidiano ucraino «Ukrayinska Pravda».

Ha anche confermato che si erano verificate esplosioni nelle vicinanze di Radejiv, nella provincia di Leopoli. Secondo l'amministrazione militare, nessuno è rimasto ferito nel bombardamento.

(Con informazioni di Europa Press)

