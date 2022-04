L'India ha condannato il massacro di Bucha e ha chiesto un'indagine, ma ha evitato di menzionare la Russia come responsabile

Russia's President Vladimir Putin shakes hands with India's Prime Minister Narendra Modi ahead of their meeting at Hyderabad House in New Delhi, India, December 6, 2021. REUTERS/Adnan Abidi

L'India è stata «profondamente» preoccupata mercoledì per il massacro di Bucha in Ucraina, che ha «fortemente» condannato senza menzionare la Russia o il presunto coinvolgimento di Mosca nelle uccisioni, ricordando ancora una volta la sua «neutralità» nel conflitto.

«Voglio dire che siamo profondamente preoccupati per le notizie e condanniamo fermamente gli omicidi che hanno avuto luogo», ha detto il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar durante un discorso davanti al Parlamento.

«Si tratta di una questione estremamente seria e sosteniamo la richiesta di un'indagine indipendente», ha detto, posizione già espressa dal Paese asiatico martedì davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La città di Bucha, a circa 60 chilometri da Kiev, è stata occupata dalle forze russe durante le settimane di assedio della capitale, e immagini di fosse comuni e cadaveri nelle strade sono state diffuse in seguito al ritiro delle truppe invasori, durante l'attuale ritirata della Russia nell'Ucraina orientale.

Jaishankar ha osservato che l'India «continua a insistere per un'immediata cessazione delle ostilità e la fine della violenza», così come i negoziati di pace tra Ucraina e Russia «anche a livello presidenziale».

«Se l'India ha scelto una parte, è la parte della pace», ha detto il ministro degli Esteri, facendo eco alla posizione di neutralità di Nuova Delhi da quando Mosca ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, che ha evitato di condannare.

Mercoledì il primo ministro indiano Narendra Modi ha difeso la posizione dell'India di fronte alle critiche della comunità internazionale.

«In un momento in cui il mondo è diviso in due blocchi, l'India può assumere una posizione indipendente per l'umanità. L'India ha mantenuto il suo interesse nazionale in prima linea «, ha detto Modi, secondo le dichiarazioni raccolte dal quotidiano nazionale Indian Express, durante un evento.

Sebbene l'India abbia chiesto un cessate il fuoco e il dialogo, si è astenuta dal voto delle Nazioni Unite per condannare l'invasione della Russia o per attribuirle la responsabilità della crisi umanitaria.

Nuova Delhi ha ricevuto anche il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov la scorsa settimana, e il Paese dell'Asia meridionale ha detto dopo il suo passaggio che continuerà a comprare petrolio dalla Russia nonostante le sanzioni internazionali e le pressioni per isolare Mosca.

La Russia è uno storico alleato dell'India e uno dei principali fornitori di equipaggiamenti militari per il Paese dell'Asia meridionale.

(Con informazioni fornite da EFE)

