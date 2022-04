L'esercito ucraino ha recuperato diverse località nella regione di Kherson

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Le forze ucraine hanno riferito mercoledì di essere riuscite a recuperare diverse località nella regione di Kherson, nel sud del Paese, mentre i combattimenti continuano in alcuni luoghi, come Aleksandrovka.

In una dichiarazione, le forze armate hanno indicato che «il nemico sta prendendo provvedimenti per ripristinare le sue capacità di combattimento in direzione di Yuzhnobugsky, dove cerca di equipaggiare le sue truppe». «Il terrore continua per la popolazione civile nei territori temporaneamente occupati della regione di Kherson», ha lamentato l'esercito.

A questo proposito, ha spiegato che le forze russe, a seguito delle azioni «offensive» delle forze ucraine, hanno perso il controllo di Dobrianka, Novovoznesenskoye e Trudoliubovka.

Manifestantes reaccionan a las granadas aturdidoras lanzadas por las tropas rusas mientras protestan por la invasión rusa, a lo largo de la avenida Ushakova en Kherson, Ucrania el 21 de marzo de 2022 en esta imagen fija de un video obtenido por REUTERS VIA REUTERS

Tuttavia, hanno avvertito che cibo, carburante e medicine si stanno esaurendo a Kherson, mentre i residenti affrontano la pressione delle «forze occupanti», che «non solo disperdono qualsiasi manifestazione pacifica ma effettuano incursioni».

D'altra parte, nella regione di Dnipropetrovsk, a quasi 400 chilometri a nord-est di Kherson, l'esercito russo ha effettuato una serie di attacchi contro un serbatoio di gas durante una notte.

«Stasera è stato allarmante e difficile. Il nemico ha attaccato la nostra zona dal cielo e ha colpito un impianto e un serbatoio di gas. Il deposito è stato distrutto e le squadre di soccorso stanno combattendo le fiamme per trovare sopravvissuti nello stabilimento «, ha detto Valentin Reznichenko, capo dell'amministrazione statale di Dnipropetrovsk, via Telegram.

(Con informazioni di Europa Press)

CONTINUA A LEGGERE: