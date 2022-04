La Corte Suprema del Brasile ha rifiutato di estradare un uomo d'affari turco contrario a Recep Tayyip Erdogan

FILE PHOTO: Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Albanian Prime Minister Edi Rama (not picture) attend a news conference, in Tirana, Albania January 17, 2022 REUTERS/Florion Goga/File Photo

La Prima Sezione della Corte Suprema brasiliana martedì ha rifiutato all'unanimità di estradare l'uomo d'affari turco Yakup Sagar, oppositore del governo del presidente Recep Tayyip Erdogan, che lo accusa di appartenere al movimento Hizmet.

Il massimo organo giudiziario del Paese ha negato la richiesta presentata dal governo della Turchia, ritenendo che «parte delle accuse» contro Sagar siano «chiaramente motivate politicamente».

Ha anche affermato che «non è provato» che Hizmet, creato dal chierico turco Fethullah Gülen, sia un'organizzazione «terroristica», come sostengono le autorità di quel paese.

Sagar è accusato di appartenere, insieme ad altri 83, a quel movimento, che nel luglio 2016 «avrebbe tentato un colpo di stato armato contro il governo turco, che aveva l'attuale presidente Erdogan come primo ministro», ha detto la Corte suprema in una nota.

Lo scorso novembre, la Suprema Giustizia Alexandre de Moraes, responsabile del caso, ha ordinato la prigione di Sagar ai fini dell'estradizione, ma dopo l'interrogatorio, gli ha imposto solo una serie di misure cautelari.

El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil (EFE/Joédson Alves/Archivo) EFE

L'uomo d'affari, proprietario di un'azienda di abbigliamento a San Paolo, vive in Brasile dal dicembre 2016, con sua moglie e sua figlia. Inoltre, ha ottenuto lo status di rifugiato all'inizio di quest'anno.

Secondo le autorità turche, Sagar sarebbe responsabile della raccolta di fondi che sarebbero serviti a finanziare le «attività criminali» di Hizmet, tra cui «il bombardamento delle istituzioni statali turche».

Tuttavia, nell'udienza di martedì, il giudice De Moraes ha sottolineato la natura «politica» di parte delle accuse e ha affermato che il tribunale non approva l'estradizione di un cittadino «se c'è il rischio che venga processato da giudici eccezionali».

«Uno dei pilastri dello Stato di diritto è l'indipendenza della magistratura, che deve essere autonoma e libera da pressioni, coercizioni e persecuzioni», ha detto.

Nel suo voto, De Moraes ha osservato che «il governo turco ha arrestato 2.745 giudici e pubblici ministeri per presunti crimini contro il governo stesso, servendo come coercizione psicologica sugli altri professionisti rimasti in carica».

«Chiaramente e vergognosamente, la magistratura (turca) ha subito un attacco alla sua autonomia e indipendenza. Il giudice imparziale è la sicurezza del popolo contro l'arbitrarietà dello Stato e, in questo caso, non c'è alcuna possibilità che sia così», ha detto.

Oltre a respingere la richiesta di estradizione, De Moraes ha anche revocato le misure cautelari precedentemente adottate nei confronti di Sagar.

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: