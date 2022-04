La brutta striscia che il Deportivo Cali ha concluso dopo la vittoria contro il Boca Juniors nella Copa Libertadores

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Deportivo Cali's Jhon Vasquez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luisa Gonzalez

Il campione colombiano, Deportivo Cali, ha amareggiato l'esordio del Boca Juniors nel Gruppo E della Copa Libertadores battendolo 2-0 con un gol del difensore centrale argentino Guillermo Burdisso, che ha indossato la maglia della squadra Xeneize per quattro anni, e un altro dell'ala Jhon Vásquez.

I colombiani, arrivati alla partita come penultimo nel torneo locale, hanno conquistato la vittoria grazie alla buona prestazione del volante Kevin Velasco, che ha servito due assist in una partita combattuta, con poche opportunità e segnata da un gioco forte.

La vittoria è valsa anche la pena porre fine alla serie negativa della squadra biancorossa in Copa Libertadores. La sua ultima partecipazione è stata nel 2016 e in quell'occasione ha segnato cinque sconfitte in sei partite giocate nella fase a gironi. Precisamente, in quell'edizione uno dei suoi rivali era il Boca Juniors con il quale perse 6-2 a La Bombonera e pareggiò 0-0 al suo stadio. In questo modo torna al trionfo dopo sei partite nel torneo continentale.

Inoltre, ha sconfitto nuovamente il Boca Juniors dopo 21 anni. L'ultima volta il 2 maggio 2001 quando Rafael Dudamel era il portiere del Deportivo Cali. Il risultato di quel tempo è stato 3-0 con i punteggi di Gerardo Bedoya, Victor Hugo Aristizabal e autogol di Julio Marchant.

Nei primi minuti, la squadra di Xeneize ha iniziato ad attaccare guidata dal paraguaiano Oscar Romero, un mal di testa per i centrocampisti della squadra Azucarero, e dal giovane Exequiel 'Changuito' Zeballos, che ha chiuso due volte il gol dell'uruguaiano Guillermo de Amores su questo palco.

Nel frattempo, i colombiani hanno avuto la loro più netta possibilità del primo tempo al 13° minuto quando in contropiede il portiere Agustín Rossi ha curiosato nel gioco e il calcio è stato lasciato all"ala Yony González, che si è ingarbugliato ed è finito presto dal centravanti peruviano Carlos Zambrano.

Col passare del tempo, la partita è caduta e il Boca ha perso chiarezza nei primi minuti, anche se è arrivato vicino a segnare di nuovo in una giocata a 39 in cui una doppia parata di De Amores ha salvato Cali, visto che ha prima coperto un tiro a medio raggio di Darío Benedetto e poi ha deviato il tiro di rimbalzo, realizzato da Zeballos.

Nella fase complementare, la partita è diventata ancora più impigliata e le squadre hanno avuto molte difficoltà a creare opportunità, a cui si è aggiunto il cattivo stato del campo dello stadio Deportivo Cali.

I flash di Teo Gutiérrez hanno avvicinato gli Azucareros alla porta di Rossi, mentre Romero è rimasto il più importante degli argentini, anche se nella ripresa il paraguaiano ha dovuto cercare la palla molte volte sul proprio terreno perché stava diventando troppo poco.

Quando la partita sembrava più aggrovigliata, i padroni di casa hanno aperto il punteggio a 69 in un calcio di punizione dalla parte destra che Velasco ha preso e che Burdisso è riuscito a dirigere la palla, nonostante quanto duramente stava andando, per mandarlo in fondo alla rete e mettere l"allenatore venezuelano Rafael Dudame l per festeggiare.

Il Boca, stordito dal punteggio, ha ricevuto il secondo colpo dieci minuti dopo quando Velasco, in una grande giocata sul lato sinistro, è traboccato e ha inviato un cross strisciante per Vasquez, che è apparso come un fantasma e con un tiro mancino ha condannato la partita a favore dei colombiani.

Il secondo giorno, previsto per la prossima settimana, Xeneize ospiterà l'incoraggiato Always Ready martedì, mentre i coltivatori di zucchero visiteranno Corinthians mercoledì.

