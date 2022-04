Juliana e Yina Calderón e la loro battuta sull'invito al matrimonio di Andrea Valdiri e Felipe Saruma

In questi primi giorni di aprile Andrea Valdiri e Felipe Saruma hanno suonato più vigorosamente tra i social network e i media a causa del loro matrimonio. Infatti, la distribuzione degli inviti al matrimonio — da cui non è stata ancora prorogata la data scelta per la sua realizzazione — è già iniziata e, figure dei social media come Shujam Valdiri, sorella dell'influencer Barranquilla, ha raccontato com'era l'invito.

Quindi, tutto è composto da una scatola marrone che ha in copertina due lettere 'A', l'iniziale dei nomi di Andrea Valdiri e Andrés Felipe Camargo González (nome di Felipe Saruma); all'interno c'è una sorta di carta apparentemente in vetro che dice «Andrea e Andrés... Con la benedizione di Dio abbiamo il gesto di invitarli al nostro matrimonio». A sua volta, c'è anche una busta con la quale viene comunicato che il matrimonio sarà una pioggia di buste.

Oltre a quanto sopra, l'invito includeva anche una bottiglia di Whisky, più specificamente Blue Label.

In considerazione del fatto che Andrea Valdiri e Felipe Saruma hanno iniziato a distribuire inviti al loro matrimonio, in questi giorni Juliana Calderón, sorella di Yina, ha condiviso alcune Instagram Stories come uno scherzo sull'argomento. Così, nel corso delle immagini, si sente dire: «Non ci crederai, ma ho già ricevuto l'invito della signorina Andrea Valdiri e Felipe Saruma al matrimonio... dicono che non ci hanno mandato da bere perché abbiamo bevuto molto, quindi aguita».

È così che Juliana ha mostrato, dall'umorismo, una bottiglia d'acqua con un biglietto che racchiude il seguente messaggio scritto in pennarello nero e rosso: «Juliana e Yina ti invitano al nostro matrimonio, Andrea Valdiri».

Juliana e Yina Calderón scherzano sul loro presunto invito al matrimonio di Andrea Valdiri e Felipe Saruma

Da parte sua, Yina Calderón ha condiviso un frammento della chiacchierata che ha avuto con sua sorella in cui si chiedevano come potevano vestirsi per l'evento. Per ora, Andrea Valdiri non è noto per aver detto alcuna parola su queste pubblicazioni fatte dalle sorelle Calderón.

Nel mondo degli influencer non sono mancati attriti e rifirrafes, ad esempio, Yina Calderón e Andrea Valdiri hanno avuto alcuni disaccordi pubblici. Per metterlo nel contesto, lo scorso gennaio l'ex star della nostra televisione ha dato un resoconto della sua opinione critica riguardo agli ultimi interventi di chirurgia plastica che la ballerina barranquilla aveva eseguito:

«... Ammiro Andrea, è una donna imprenditrice, spinta in avanti, semplice, ho molto da impararla, ma è diventata grassa, è diventata grassa, quel chirurgo no, con il rispetto del chirurgo... ma lui l'ha lasciata grassa... la chirurgia e le chiacchiere erano perse, è la verità», erano le parole di Calderón all'epoca, espresse da le sue reti social.

In questo contesto, Andrea Valdiri ha pubblicato la sua rispettiva risposta sulle critiche di Yina Calderón a lei e al suo chirurgo plastico, tra le quali ha detto, ha sottolineato: «... Tu mi hai sempre detto di aver ammirato me e migliaia di cose, ma non essere ipocrita perché non colleghi la lingua con il cervello, dici una cosa, ma ne pensi un'altra. Qualifichi il lavoro di un chirurgo quando hai visto un solo processo... Quando hai i social network usali per sempre, non per distruggere...»

