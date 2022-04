Julián Zucchi ricorda la volta in cui Pedro Castillo chiese di uscire per marciare contro il governo peruviano

Anche la marcia in Plaza San Martín arresto dei vettori e immobilizzazione sociale obbligatoria che è stata decretata nella notte di lunedì scorso, 04 aprile per questo martedì 5 aprile, nel messaggio del presidente Pedro Castillo alla Nazione non è stato estraneo a nessun cittadino peruviano o straniero che vive in Perù.

È il caso dell'argentino Julián Zucchi, che ha aderito alla lunga lista di figure dello spettacolo peruviano che si sono pronunciate sulla situazione nazionale. Mentre la coppia di Jeddah Eslava ha sottolineato di non essere mai stata coinvolta nelle decisioni politiche del popolo, questa volta loro non riesce a far orecchie da mercante.

«Sai che di solito non mi occupo di politica, non mi sento un esperto. Sono solo un altro cittadino. Non mi sono nemmeno fatto coinvolgere quando c'è stato il secondo turno, perché la libertà di scegliere apparteneva alle persone e la maggior parte ha scelto Castillo e io lo rispetto», ha esordito l'attore nelle storie sul suo account Instagram ufficiale.

Tuttavia, non ha esitato a condividere con i suoi oltre 1 milione di follower un video che è stato pubblicato da un utente su TikTok dove l'attuale presidente della Repubblica è visto come il leader.

«Fa male che la gente debba uscire in strada perché succeda qualcosa, ma è stato qualche tempo fa che il signor Castillo lo ha chiesto», ha detto l'ex reality show e poi passare al video di Pedro Castillo.

Come si può vedere, l'attuale presidente stava invitando cittadini di tutto il Perù a scendere in piazza per protestare contro il governo per «rimuovere» i corrotti quando era solo una persona del popolo.

«Il mio ruolo è intrattenere e cercare di rallegrare la gente, ma mi sento obbligato a non fare lo scemo e dire quello che sento», ha aggiunto l'attore, che ha sottolineato che il caos a Lima lo farebbe male perché è sul punto di rilasciare un'opera teatrale.

Julián Zucchi ricorda la volta in cui Pedro Castillo chiese di partire per marciare. VIDEO: Instagram





