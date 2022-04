Il sonno povero può aumentare il grasso viscerale, che causa malattie cardiache e metabolismo

16-08-2021 Grasa visceral. SALUD @DUSTINHUMES_PHOTOGRAPHY

Sebbene ci siano prove che la carenza di sonno aumenti il rischio di obesità, le prove sperimentali sono limitate. Tuttavia, gli studi continuano a dimostrare l'importanza di buone abitudini del sonno per mantenere un peso corporeo sano, ma resta ancora molto da imparare quando si tratta di comprendere i dettagli più fini di questa relazione.

I ricercatori della Mayo Clinic, negli Stati Uniti, hanno gettato nuova luce su questo argomento dimostrando come la mancanza di sonno possa aumentare i livelli di grasso viscerale insidioso in profondità nell'addome, portando a gravi rischi per la salute.

Una lunga serie di ricerche pubblicate ha illuminato la connessione tra la privazione del sonno e l'obesità e le sue condizioni correlate. Ciò include mostrare come i modelli di sonno irregolari possono aumentare il rischio di ipertensione e altri disturbi metabolici e raddoppiare la possibilità di malattie cardiache. Allo stesso modo, gli studi hanno dimostrato come il sonno extra possa portare a un deficit calorico e ridurre il rischio di obesità nei neonati.

Mentre le conoscenze scientifiche si stanno accumulando in questo settore, i ricercatori della Mayo Clinic sottolineano che non sono stati condotti studi specifici sulla distribuzione del grasso corporeo. Il suo lavoro, pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, si concentra sulle differenze tra il grasso sottocutaneo, che si trova sotto la pelle che può essere semplicemente sentito quando una persona è pizzica la pancia e il grasso viscerale, il tipo invisibile in profondità nell'addome che può circondare il fegato, l'intestino e altri organi.

Il grasso viscerale rappresenta solo circa il 10 percento del grasso corporeo totale nella maggior parte delle persone, ma quando si accumula a livelli eccessivi, può svolgere un ruolo sproporzionato negli esiti avversi per la salute. Questo perché produce grandi quantità di sostanze chimiche correlate a un'ampia varietà di condizioni, tra cui malattie cardiovascolari come infarto e aterosclerosi, diabete di tipo 2, insufficienza epatica, disturbi gastrointestinali, cancro e asma.

Se observó que los voluntarios consumían más de 300 calorías adicionales al día durante sus períodos de restricción del sueño (iStock)

Pertanto, è importante controllare i livelli di grasso viscerale. Di conseguenza, lo studio della Mayo Clinic è stato progettato per esplorare come il sonno può svolgere un ruolo normativo. Ha coinvolto 12 persone sane che non erano obese e sono state collocate in un gruppo normale che dormiva nove ore a notte o in un gruppo ristretto che dormiva solo quattro ore a notte per un periodo di due settimane. Ciò è avvenuto dopo alcuni periodi di acclimatazione e altri di normale recupero del sonno, e poi i gruppi si sono scambiati le abitudini del sonno dopo un periodo di abitudini di sbiancamento di tre mesi.

I gruppi avevano sempre libero accesso al cibo e gli scienziati hanno monitorato il loro apporto energetico, le spese, il peso corporeo, i biomarcatori dell'appetito e la distribuzione del grasso attraverso scansioni TC. È stato osservato che i volontari hanno consumato più di 300 calorie extra al giorno durante i loro periodi di restrizione del sonno, mentre il loro dispendio energetico è rimasto lo stesso. Ciò ha portato a piccoli aumenti di peso, ma un aumento dell'11% del grasso viscerale , hanno detto i ricercatori.

«L'accumulo di grasso viscerale è stato rilevato solo mediante tomografia computerizzata e altrimenti sarebbe stato trascurato, soprattutto perché l'aumento di peso era piuttosto modesto, solo circa 450 grammi, ha spiegato Naima Covassin, che ha guidato lo studio. Le sole misure del peso sarebbero falsamente rassicuranti in termini di conseguenze sulla salute di un sonno inadeguato».

Lo studio è stato progettato per replicare i modelli di sonno irregolari che i lavoratori a turni potrebbero sopportare, con periodi di riposo inadeguato intervallati da periodi di riposo normali. È importante sottolineare che gli scienziati hanno scoperto che gli impatti sul grasso viscerale sembravano persistere oltre i periodi di sonno insufficiente, anche quando il peso corporeo diminuiva, il che potrebbe avere effetti cumulativi se questi modelli di sonno si verificano per diversi anni.

Los patrones de sueño irregulares pueden elevar el riesgo de hipertensión y otros trastornos metabólicos y duplicar la posibilidad de padecer enfermedades del corazón

«Normalmente, il grasso viene depositato preferenzialmente per via sottocutanea o sotto la pelle», ha affermato Virend Somers, un altro ricercatore principale nello studio. Tuttavia, un sonno inadeguato sembra reindirizzare il grasso verso il compartimento viscerale più pericoloso. È importante sottolineare che, sebbene durante il sonno di recupero ci fosse una diminuzione dell'apporto calorico e del peso, il grasso viscerale ha continuato ad aumentare . Ciò suggerisce che il sonno inadeguato è un fattore scatenante precedentemente non riconosciuto per la deposizione di grasso viscerale e che il recupero del sonno, almeno a breve termine, non inverte l'accumulo di grasso viscerale «, ha concluso.

