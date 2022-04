Il segno che Luis Díaz ha segnato nel trionfo del Liverpool sul Benfico per la Champions League

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with teammates Action Images via Reuters/Matthew Childs

Luis Díaz ha segnato un nuovo segno dopo la vittoria del Liverpool per 3-1 sul Benfico il 5 aprile: è diventato il primo colombiano a segnare un gol e fornire assistenza nelle fasi eliminatorie della Champions League.

Radamel Falcao García aveva già riportato gol e assist nella stessa partita, ma lo aveva fatto nella fase a gironi: nella vittoria per 3-1 del Monaco sul Fenerbahçe nell'edizione 2016, quando il club del campionato francese raggiunse la fase di semifinale, dove fu eliminato dalla Juventus.

Lucho, contrariamente a Falcao, non ha contribuito così tanti gol o passaggi nelle prime istanze della gara più importante d'Europa. Ma lo ha fatto nei quarti di finale, in un momento della partita in cui la sua squadra era sotto attacco da parte del club portoghese.

Quando il guajiro segnò, i Reds vinsero 2-1 sul tabellone segnapunti e la partita stava per finire (87° minuto). E quando ha assistito Sadio Mané (minuto 34), la sua squadra ha vinto a malapena per la minima differenza grazie a un gol di testa di Konaté.

Con umiltà, l'attaccante ha riconosciuto che la sua debolezza non è sul campo di gioco, dove viene inteso con i suoi compagni di squadra come se li conoscesse da molto tempo, nonostante sia stato con la squadra solo per due mesi, ma al di fuori di essa. Questa è la lingua inglese, per la quale non sono stato in grado di comunicare come avrei potuto desiderare con Jürgen Klopp, il suo allenatore, anche se ha solo elogi per lui.

«Sono felice di essere qui in una squadra così grande, senza dubbio che l'inglese devo iniziare a fare lezioni, spero di poterlo imparare velocemente, è quello che voglio. L'importante è che sto facendo bene le cose e che mi unisco rapidamente alla squadra», ha aggiunto l'uomo di Barrancas, forse il miglior calciatore colombiano del momento.

All'Estadio da Luz, in Portogallo, c'è stato un tempo in cui, se non fosse stato per Alisson Becker, il Benfa avrebbe vinto il sorteggio. A questo proposito, Lucho ha dato la sua spiegazione:

Il colombiano ha affrontato il Benfa, eterno rivale del Porto nella Primeira Liga, come se fosse un classico, secondo Klopp, che ha nascosto la felicità di vederlo abbagliare. «È un giocatore di punta. Luis ha giocato un derby, non credo che la vedesse così, ma i suoi seguaci la vedevano così. Il modo in cui si è accontentato del terzo gol è stato di classe mondiale».

