Il rublo cancella le perdite nonostante il rischio di insolvenza e le sanzioni

(Bloomberg) Il rublo russo ha cancellato le pesanti perdite subite nelle settimane successive all'invasione russa dell'Ucraina.

Mercoledì la valuta ha superato 81,16 per dollaro USA nelle operazioni di Mosca, livello al quale ha chiuso il 23 febbraio, il giorno prima che il presidente Vladimir Putin lanciasse il suo attacco. La ripresa arriva in un momento ironico, mentre ampie sanzioni paralizzano l'economia russa e inducono il governo a barcollare sull'orlo del default.

Il rublo si è rafforzato per l'undicesima sessione su 13 nonostante i segnali di aumento della pressione, con il tasso di cambio dollaro-rublo che è sceso al 5% a 79,11 nel commercio locale, prima di chiudere a 79,70. Mentre l'Unione europea e gli Stati Uniti coordinano un nuovo arsenale di sanzioni finanziarie contro la Russia, il ministero delle Finanze ha affermato che il suo tentativo di rimborsare il debito in dollari era stato bloccato, il che potrebbe avvicinare il paese al suo primo default esterno in circa un secolo.

Il rublo è precipitato subito dopo l'invasione del 24 febbraio a causa delle sanzioni internazionali che hanno effettivamente posto fine al suo tempo come valuta di libero scambio. Tuttavia, severi controlli sui capitali, incluso il divieto agli stranieri di vendere beni russi, nonché le vendite obbligatorie in valuta estera da parte degli esportatori, hanno aiutato il rublo a riguadagnare terreno.

Putin ha anche chiesto che gli acquirenti stranieri di gas naturale russo effettuino i loro pagamenti in valuta locale. Quindi, per ora, la Russia potrebbe continuare a beneficiare degli afflussi di cassa, poiché vende gas naturale e petrolio a prezzi elevati.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, in un'audizione della commissione del Congresso, ha dichiarato mercoledì che le persone non dovrebbero trarre conclusioni più profonde sul rally del rublo, evidenziando che il paese ha controlli sui capitali e che il mercato del rublo non è libero.

All'inizio di marzo, il tasso locale si è avvicinato a 122 rubli per dollaro, il che rappresenta un crollo di oltre il 30% rispetto al livello pre-attacco. Mentre le fonti di prezzi offshore in diversi punti hanno indicato livelli ancora più deboli, la liquidità è stata gravemente ostacolata.

Nota originale:

il

rublo cancella la perdita di invasione anche se il rischio di default, le sanzioni turbinano

Altre storie come questa sono disponibili su bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.