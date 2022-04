Il meglio di Ricardo Gareca in una conferenza in Perù: la preparazione in Spagna, la lode per Christian Cueva e la sua continuità

Ricardo Gareca ha tenuto una conferenza stampa per parlare di tutto ciò che arriverà nei prossimi mesi, dove la nazionale peruviana avrà una partita fondamentale per raggiungere la Coppa del Mondo del Qatar 2022. L'allenatore argentino ha toccato molti argomenti e qui lo esamineremo. Certo, prima di parlare di calcio, ha chiesto unità in un complicato momento sociale che il Paese sta attraversando. «Per quanto riguarda tutto ciò che sta attraversando il Paese, manda loro un grande abbraccio. È importante essere più uniti che mai per uscire da questa situazione», ha esordito.

«Il Perù sarà, entro la fine di maggio, in Europa. Lì faremo i giorni di adattamento. Sarà prevista una partita internazionale. È della massima importanza per noi. È un po' quello per cui è previsto il budget. Inizieremo con i giocatori di qui che vengono citati», ha detto a proposito della preparazione che farà pensando al ripescaggio.

«Il paese sarebbe la Spagna (Murcia o Barcellona). Questi problemi vengono gestiti. C'è solo un'ora di differenza con Doha. Ciò ci darebbe la possibilità di apportare l'adattamento di cui abbiamo bisogno. Ci sarebbe anche una partita amichevole, non me l'hanno ancora confermato», ha aggiunto.

«La squadra arriverà bene. Non avremo alcun problema. Tutto può succedere in una partita, affrontiamo una squadra che ha anche l'aspirazione di raggiungere la Coppa del Mondo», ha detto.

«Per quanto riguarda l'infortunio di Carlos (Zambrano), stiamo vedendo la possibilità di una diagnosi definitiva. Non pensiamo sia importante impedirlo da tutta la concorrenza. È quello che mi ha detto Néstor Bonillo (preparatore fisico)», ha commentato il 'Kaiser', infortunato martedì scorso con il Boca Juniors nella Copa Libertadores.

«Non parlerei della questione della ristrutturazione in questo momento. Innanzitutto, perché viene automaticamente esteso di fronte a qualsiasi situazione che ci lascia la possibilità di poter continuare (ripescaggio). L'unica cosa che ho in mente è questa. Non voglio proiettarmi. L'unica cosa che mi interessa è vincere la partita che ci permetterà di raggiungere i Mondiali», ha detto.

Dopo di che, ha parlato di Paolo Guerrero e Jefferson Farfan. «Li abbiamo considerati entrambi, purché abbiano delle esibizioni nei rispettivi club. Con Paolo potremmo fare qualcosa di simile a quello che è stato fatto con Yotún, ma il problema sono i tempi. Dal momento che non stanno giocando, è difficile vederli per il ripescaggio».

«Sono concentrati sulla loro carriera sportiva. Questo li porta a preoccuparsi di poter giocare. Se vogliono accompagnarci (al ripescaggio), siamo lieti. Sarebbe una gioia immensa per noi», ha detto.

«Penso che André Carrillo arriverà al ripescaggio. È nel limite di tempo. Quando si tratta di lui, e consapevole che si riprende rapidamente, i tempi gli daranno. Comunque non metteremo fretta a nessuno. Devono essere al 100%», ha detto.

Il «Bambino» verrà operato? «Non credo che Gianluca Lapadula opererà. Questo sarà lasciato per dopo, quando avrai un tempo ragionevole per riprenderti. È in piena competizione con il Benevento. Non hai la possibilità di fare un intervento chirurgico in questo momento».

«Il bilancio delle qualificazioni ci lascia soddisfatti. Ovviamente avremmo voluto classificare direttamente. Ho solo parole di ringraziamento per il grande impegno che hanno fatto i ragazzi. Sono state situazioni molto complicate che abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia. Abbiamo vinto il diritto di giocare al ripescaggio. Nessuno ci ha dato niente», ha analizzato.

«La Cueva non è solo in questo turno di qualificazione. E al di là dei gusti calcistici, ci dà molto. Da sempre Cueva si è distinta. È essenziale per noi. Si è guadagnata questa considerazione mondiale. La lode è ben meritata. Abbiamo sempre avuto quel tipo di giocatore. E' un giocatore diverso», ha elogiato.

«Il tema di Aquino: sarà completamente guarito. È il nostro desiderio. L'abbiamo seguito da vicino. Nel caso di Yotún, a causa dello sforzo che ha fatto, si è sovraccaricato. È un tema di Roberto (Mosquera). Siamo in contatto», ha rivelato.

Per quanto riguarda la possibilità di affrontare di nuovo Francia e Danimarca nei Mondiali del Qatar 2022, ha detto: «Se ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo... è una mera coincidenza. Rispondo dopo il ripescaggio».

«De Valera abbiamo un concetto molto alto. E non ha ancora realizzato il suo vero potenziale. È un giocatore che ha iniziato tardi. Andrà meglio. Abbiamo molte aspettative. Il Perù ha un futuro. Ci dà tranquillità», ha detto.

Infine, ha parlato di voci sull'interesse di altri paesi sudamericani. «Non ho intenzione di avere un'opinione. Sono totalmente concentrato sul Perù. È un onore essere notati. Se non ho un contatto ufficiale, sono tutte voci. E ora non ho niente da nessuno. Non riesco a stare con nessuno in questo momento».