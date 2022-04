Il difensore civico chiede che lo sport sia considerato una professione in Colombia

Fotografía de archivo del colombiano Carlos Mario Oquendo. EFE/Javier Lizón

Tenendo conto dei risultati degli atleti colombiani negli ultimi anni, l'Ufficio del Mediatore ha assicurato che è necessario accelerare il processo di riforma della legge 181 del 1995. Ciò significa che il governo nazionale, attraverso il Ministero dello Sport, e il Congresso della Repubblica sono stati invitati a garantire che lo sport sia considerato una professione nel paese, al fine di garantire migliori opportunità socio-economiche per gli atleti nazionali.

Secondo il funzionario, questa è una legge in ritardo rispetto alla riforma visto il nuovo quadro istituzionale consolidato negli ultimi anni, le grandi conquiste degli atleti e l'impatto socio-economico che lo sport, la ricreazione e l'attività fisica hanno sul Paese.

Il Mediatore ha tenuto un'audizione per ascoltare in prima persona le preoccupazioni che i rappresentanti di atleti ad alte prestazioni, disabili e dilettanti, leader sportivi, rappresentanti degli allenatori e genitori degli atleti hanno in termini di garanzia del diritto allo sport. In quello spazio, Camargo ha sottolineato che, attraverso il Santander Regional, la Direzione nazionale dell'ufficio del difensore pubblico e i delegati per lo sport, donne e bambini, sono state intraprese azioni concrete per verificare i diritti sul campo ed è stato avviato un ciclo di programmi di formazione con particolare attenzione ai diritti umani nella Santander Athletics League e nei loro club.

Inoltre, va notato che prima di tutto il lavoro sarà articolato con il Ministero dello Sport, Indersantander, Inderbu, l'Ufficio del Sindaco di Bucaramanga e il governo di Santander.

D'altra parte, per garantire il rispetto dei diritti degli atleti in Colombia, l'Ufficio del Mediatore ha lanciato in questo scenario la Strategia per la promozione della supervisione dei cittadini. Il leader dell'entità ha spiegato che «è essenziale lavorare per la dignità degli atleti e fare dello sport un diritto di tutti e non di pochi. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull'importanza dello sport in tutti gli aspetti della nostra vita, dal momento in cui nasciamo fino a quando diventiamo adulti più grandi».

Infine, ha ribadito il suo appello a tutti i cittadini ad essere vigili per evitare e denunciare qualsiasi tipo di violenza contro gli atleti. «Dall'Ufficio del Mediatore, continueremo ad accompagnare le vittime e le loro famiglie e continueremo a monitorare i risultati delle indagini condotte dall'ufficio del procuratore generale sui casi di presunti abusi sessuali contro alcuni atleti in questa regione del Paese», ha detto Camargo.

