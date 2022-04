Il compito titanico di preservare la vaquita marina, il mammifero più vicino all'estinzione

Mexican Navy members look on to the MV Sharpie ship during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

A bordo di due navi della ONG Sea Shepherd Conservation Society, i sostenitori dell'ambiente lavorano 24 ore al giorno mano nella mano con le autorità messicane per salvare la vaquita marina quasi estinta nell'Upper Gulf of California, nel Mar di Cortez.

Il più recente studio scientifico - condotto nell'ottobre e novembre 2021 da MV Sharpie di Sea Shepherd e MV Narwhal del Museo - è riuscito a rilevare tra sette e otto vaquitas marine adulte e tra uno e due giovani.

«Sono quelli che si possono contare, ma potrebbero esserci altre vaquitas perché questo è un posto fantastico. Su una mappa sembra piccola, ma dal mare è enorme «, ha detto Pritam Singh, presidente di Sea Shepherd, in un'intervista all'agenzia EFE.

Questo, nonostante la drastica riduzione di esemplari negli ultimi anni, rimane speranzoso che, grazie al lavoro incombustibile di Sea Shepherd e alla collaborazione con il governo del Messico, si possa raggiungere una graduale crescita di questa specie endemica.

Dal gennaio 2022, Sea Shepherd e il Segretariato della Marina (Semar) hanno avviato un nuovo protocollo congiunto di informazione e risposta che ha comportato una sostanziale riduzione del numero di pescherecci nella Zona di Tolleranza Zero e del periodo di tempo in cui le reti rimangono nell'acqua, hanno detto in una stampa conferenza. da San Felipe, nello stato messicano nordoccidentale della Baja California.

Operation Miracle sta portando avanti la sua ottava campagna in questi giorni con le navi Sharpie e John Paul DeJoria a guardia della Zero Tolerance Zone, un perimetro nell'Upper Gulf dove nessuna nave può navigare.

Crew members talk in the helm of the MV John Paul DeJoria vessel during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan REUTERS

Inoltre, rimuovono le reti che stanno andando alla deriva e che possono catturare vaquitas marine, il mammifero marino più vicino all'estinzione, ma anche totoabas, un pesce il cui raccolto viene acquistato per somme esorbitanti, poiché gli vengono attribuite varie proprietà nella medicina tradizionale cinese.

La totoaba non può essere commercializzata, ma c'è ancora chi cerca di farlo e con questo danneggia la vaquita, che può rimanere intrappolata nelle reti, così come altre specie come tartarughe, delfini e persino squali.

L'impigliamento nelle reti da pesca è la più grande minaccia documentata per la sopravvivenza della specie.

Pertanto, ogni mattina, molto presto, presso l'unica rampa di accesso regolamentare per i pescatori, Semar, insieme ad altri organismi come la Commissione nazionale per l'acquacoltura e la pesca (Conapesca), i permessi dei pescatori e i loro strumenti vengono rivisti per verificare che il loro lavoro non danneggi la vaquita.

A Mexican Navy Interceptor sails ahead of a fishing boat during a press tour in Baja California, Mexico March 31, 2022. Picture taken March 31, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan REUTERS

Uno dei pescatori che si sottopone a questa revisione ogni mattina e che ha preferito rimanere anonimo ha considerato nell'intervista con EFE che questo tipo di misure e controlli sono positivi.

E ha detto che, nel caso in cui incontri una vaquita nelle sue reti, deve rilasciarla «in modo che si riproducano di più».

Tuttavia, ha assicurato che se si utilizzano reti regolamentari, con filo sottile, sia la totoaba che la vaquita rompono la rete e non si impigliano.

Un altro pescatore ha detto che le recensioni sono positive perché proteggono il lavoro di chi ha tutte le carte in ordine, ma ha detto che sarebbe necessario fare questi stessi esercizi in altri settori, da dove, ha detto, escono «pangas» (barche).





«Vengono fuori un sacco di pangas che non hanno un permesso e questo colpisce chi ha il permesso», ha detto.

Oltre alla costante sorveglianza in mare e ai controlli a terra, ci sono molti altri modi in cui le autorità cercano di controllare che la pesca nella zona sia conforme agli standard stabiliti.

Ad esempio, conducono diverse pattuglie quotidiane via mare, terra e aria in cui controllano le reti da pesca e, tra le altre cose, cercano reti che potrebbero essere state bloccate sulle spiagge.





«Le attività che Semar fa è mantenere lo stato di diritto nell'area della ribera e abbiamo fornito scorta e sicurezza a Profepa (Ufficio del Procuratore Federale per la Protezione Ambientale) e Conapesca per svolgere il loro lavoro, che è quello di ispezionare», il terzo Maestro di Fanteria della Marina, Marino Garcia, ha detto a Efe durante un controllo via terra a San Felipe.

Inoltre, le autorità rispondono prontamente alle chiamate delle navi di Sea Shepherd quando rilevano la presenza di una nave nella Zona di Tolleranza Zero o eventuali anomalie nell'area.

Operazione Milagro, che è una partnership tra sei agenzie governative messicane ed è guidata da Semar e dalla Sea Shepherd Conservation Society, soprattutto in questa ottava campagna mantiene la speranza della sopravvivenza della vaquita marina, la più piccola specie di focena del mondo.