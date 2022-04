Ica: È così che è stata raggiunta la tregua per liberare il traffico sulla Pan-American Highway South

Tregua momentanea. I lavoratori agricoli e i lavoratori dei trasporti della regione di Ica hanno raggiunto un accordo con la polizia e hanno deciso per consentire il passaggio, per un periodo di due ore (fino alle 14.00) di autobus, camion e veicoli privati che erano rimasti bloccati sulla Pan-American Highway South da lunedì 4 aprile.

Le strade sono state aperte nelle aree di Chinatown, al chilometro 278, e Expansión, al chilometro 290, all'ingresso del distretto di Salas-Guadalupe.

COME È ARRIVATA LA TREGUA?

Come ricorderete, domenica scorsa alle 11:50 di sera è iniziato uno sciopero delle navi da carico pesante a causa dell'aumento del carburante e che doveva concludersi martedì sera. Tuttavia, la misura della forza è stata presa anche dagli agricoltori della zona che protestano contro l'aumento del prezzo di alcuni alimenti.

Ecco perché, all'inizio di mercoledì, quando la polizia stava cercando di liberare le tracce, i manifestanti hanno cercato di riprendere le tracce e lo scontro con le forze dell'ordine è iniziato. La polizia è stata in inferiorità numerica rispetto ai manifestanti, che hanno finito per prendere la strada ai chilometri 278 (Chinatown) e 290 (Espansione).

Al mattino, l'attacco è stato registrato su diversi autobus di trasporto interprovinciali. Alcuni passeggeri hanno anche riferito di essere stati derubati e saccheggiati.

Ci sono stati nuovi scontri con la polizia e un defunto di 24 anni (Yonhy Quito Contreras) è stato registrato a seguito di un impatto sulla testa.

Inoltre, ci sono stati anche attacchi alla stazione di polizia di Villacuri (chilometro 276), che avevano cercato di bruciare, ma la polizia è riuscita a difendere il posto di polizia e cercare di fare appello al dialogo.

Dopo alcune ore di colloqui, i manifestanti hanno deciso di aprire la strada per due ore. Hanno indicato che sperano di parlare con qualche ministro di stato per trovare soluzioni e hanno chiesto, tra le altre cose, la chiusura del Congresso.

Manifestantes en Barrio Chino, Ica. | Imagen: Latina Noticias

I leader hanno negato di aver causato le scuse che si sono verificate questa mattina e hanno denunciato che questi atti di violenza sono stati compiuti da infiltrati.

MINISTRO DELL'INTERNO DELL'ICA

Il ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, ha riferito che si recherà in quella città, per rafforzare il lavoro degli agenti di polizia.

Il capo dell'interno ha detto che sta viaggiando con 150 agenti della Direzione Nazionale delle Operazioni Speciali (Dinoes), che sosterranno le truppe della zona, di fronte ai blocchi stradali da parte di alcuni vandali.

A mezzogiorno, Alfonso Chávarry stava già sorvolando la zona e avrebbe parlato con i manifestanti.

A bordo de un helicóptero, el titular del Mininter reconoce los daños provocados en la Panamericana Sur, en la zona conocida como Barrio Chino.

CHIEDONO UN INTERVENTO

D'altra parte, il presidente della Camera del Turismo e del Commercio Estero di Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, ha invitato a porre fine al più presto ai problemi che si verificano sulla Panamericana Highway South per non influenzare la regione in tutte le sue aree.

Ha affermato che sebbene questa situazione non riguardi particolarmente Paracas perché i problemi sono più a sud, ciò non impedisce un intervento più severo da parte delle forze dell'ordine, anche con strategie di intelligence per catturare i vandali responsabili della distruzione dei pedaggi nel zona di Chinatown, chilometro 278.

CONTINUA A LEGGERE: