I senatori hanno vietato le importazioni di vapers e sigari elettronici

Durante l'adozione del General Import and Export Tax Act al Senato, l'importazione di sigarette elettroniche e dispositivi di vaporizzazione del tabacco è stata vietata.

Questo divieto si applica anche ai prodotti nuovi ed emergenti che utilizzano tabacco riscaldato, sistemi elettronici di rilascio della nicotina, sistemi simili senza nicotina e sistemi alternativi di consumo di nicotina.

Questo parere è stato proposto dalla Commissione per le finanze e il credito pubblico e gli studi legislativi II. Sebbene sia stato approvato con 68 voti favorevoli, 39 contrari e tre astensioni, deve essere passato alla Camera dei Deputati per la revisione e l'approvazione.

Ma questo divieto stabilito nella legge fiscale, incluso nella sezione 8543.40.01, è stato discusso da alcuni senatori che hanno ritenuto che violasse il diritto allo sviluppo della personalità.

Il senatore Gustavo Madero ha descritto i divieti come sproporzionati perché questa misura era già stata tentata nell'ottobre 2021: «E questo è stato confermato dalla Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN), che nell'ottobre dello scorso anno ha risolto una contraddizione di tesi» nell'articolo 16 del prima sezione della legge generale per il controllo del tabacco.

Los senadores aludieron que aún faltan estudios para determinar si son dañinos (foto: especial) Getty Images

Allo stesso modo, ha sottolineato che i vaporizzatori non hanno dimostrato di essere più dannosi delle sigarette, ha anche parlato della regolamentazione della marijuana, che sembrava incoerente e incoerente che da un lato si tratta di regolare la marijuana e dall'altro vuole vietare i vaporizzatori.

«Siamo favorevoli alla regolamentazione della marijuana e questo disegno di legge propone di vietare i vaporizzatori e trovo incoerente che siamo favorevoli a vietare il consumo di cannabis per regolarlo e siamo favorevoli a vietare i vaporizzatori», ha detto che questa misura è dannosa per i consumatori nell'accesso al bene prodotti di qualità.

E ha avvertito che l'unica cosa che vieta sono le importazioni e non il consumo, quindi ci sarà la commercializzazione di prodotti piratati e adulterati, che «porterebbe a maggiori danni», ha detto il senatore.

Allo stesso modo, Nubia Mayorga del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) ha affermato nella stessa ottica che la misura causerà solo danni maggiori, poiché «il divieto non è uno strumento per sradicare la commercializzazione dei bruciatori di tabacco».

Mencionaron que la SCJN lo declaró inconstitucional (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

«Tutto quello che faremo è cadere nel mercato nero», e ha anche detto che il SCJN ha dichiarato incostituzionale il divieto di questi prodotti. «Non ci sono studi che stabiliscano che sia dannoso», oltre al fatto che il commercio sarebbe limitato, così ha dichiarato che il banco del PRI voterà contro il parere.

Allo stesso modo David Ortiz Salinas e Claudia Anaya, che hanno avanzato le stesse argomentazioni per quanto riguarda il commercio e lo sviluppo di un mercato nero.

Va ricordato che il SCJN ha dichiarato incostituzionale perché ha constatato che viola il libero sviluppo della personalità e della libertà di commercio, oltre ad essere sproporzionato perché non dovrebbe essere paragonato al caso del tabacco, ma piuttosto considerare le caratteristiche del prodotto stessa, come affermato dal ministro Ana Margarita Ríos Farjat

Sebbene i ministri abbiano deciso di riservare l'impatto sulla salute dei prodotti. Sebbene il presidente del SCJN, Arturo Zaldivar, abbia ammesso che la dichiarazione potrebbe cambiare con l'emergere di nuovi aspetti da considerare.

La Commissione federale per la protezione contro i rischi per la salute (Cofepris) ha anche osservato che si trattava di prodotti nocivi a causa della presenza di metalli come cadmio, nichel, piombo, tra gli altri, che sono dannosi per la salute, poiché includono derivati di agenti cancerogeni. Ha stabilito che potevano causare danni respiratori, danni cardiovascolari e danni mutageni.

CONTINUA A LEGGERE: