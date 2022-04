Hanno denunciato 14 rimostranze e limitazioni contro la stampa venezuelana a marzo

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

L'Istituto venezuelano Prensa y Sociedad (Ipys) ha registrato «14 casi di limitazioni alla stampa» lo scorso marzo, che rappresentavano 18 violazioni caratterizzate da intimidazione, arbitrarietà e rifiuto di avvicinarsi a fonti di notizie.

«Durante quel mese (marzo), Ipys Venezuela ha registrato 14 casi che rappresentavano 18 violazioni della stampa, tra cui cinque restrizioni sull'accesso alle informazioni, cinque episodi di discorso stigmatizzante, quattro attacchi e attacchi, tre misure di censura e un atto di uso abusivo del potere statale», ha detto la ONG in una dichiarazione. pubblicato sul suo sito web.

L'organizzazione, che difende la libertà di stampa e il diritto all'informazione in Venezuela, ha indicato che questi casi hanno interessato quattro organi di stampa, un'organizzazione per i diritti umani, 32 addetti alla stampa e un attivista.

«Dei 14 casi di limitazioni alla stampa durante il terzo mese del 2022, 10 di questi si sono verificati nell'ambiente tradizionale, mentre quattro nell'ambiente dei diritti digitali», ha affermato l'ONG.

Tra gli eventi documentati da questa organizzazione durante il mese di marzo c'è la chiusura della stazione FM Activa 89.3, a El Tigre, nello stato di Anzoátegui, che «è andata in onda quando la Commissione nazionale delle telecomunicazioni (Conatel) ha sequestrato le sue apparecchiature».

Ha anche delineato le restrizioni all'accesso alle informazioni nelle istituzioni pubbliche subite il 7 marzo dai giornalisti Zulma López, di Punto de Corte; Fabiola Niño, di Televen; e Luzfrandy Contreras e Freddy Villamizar, della Regional Televisora del Táchira (TRT), nello stato di Táchira.

Inoltre, Ipys Venezuela ha fatto riferimento al Network Bill, che è in fase di sviluppo all'interno della sottocommissione per la comunicazione e l'informazione del Parlamento venezuelano e ha espresso la sua preoccupazione per questo strumento, che, a suo avviso, potrebbe essere «un altro meccanismo, esercitato dallo Stato, per censurare le informazioni libertà nel Paese».

«I social network sono diventati finestre per accedere alle informazioni in Venezuela di fronte alla scomparsa dei media tradizionali che sono stati sistematicamente perseguitati dallo Stato. Ma anche nel cyberspazio, è stato riflesso il modo in cui il potere usa arbitrariamente gli strumenti legali per mettere a tacere le voci dissenzienti», ha detto l'ONG a riguardo.

Il 3 febbraio, l'Inter-American Press Association (IAPA) ha denunciato la «recrudescenza» delle «violazioni della libertà di espressione» in Venezuela e ha condannato il «blocco dei media digitali» e «l'uso illegale di dati personali per molestare i giornalisti».

Nella risoluzione, riguardante il blocco di tre media digitali, l'IAPA ha sottolineato che «l'implacabile persecuzione dei media e dei giornalisti, così come il blocco dei pochi media che ancora pubblicano su Internet, ha quasi completato il piano di egemonia della comunicazione del regime, simile a quello cubano modello.»

