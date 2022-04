Grupo Firme ha annunciato il suo quinto appuntamento al Sol Forum di Città del Messico

Data l'ottima risposta del suo pubblico, Grupo Firme ha deciso di annunciare il suo quinto concerto al Foro Sol di Città del Messico, data prescelta da questo gruppo regionale è venerdì 6 maggio.

«Feste e albe! Con 4 concerti con posti esauriti al #ForoSol, Grupo Firme annuncia la QUINTA data, per continuare a spenderla al massimo con i suoi ruoli.», è stato letto su Ocesa account ufficiale di Facebook.

Secondo questa pubblicazione, la prevendita dei biglietti inizierà il 7 aprile attraverso la piattaforma Ticketmaster per i clienti Citibanamex; d'altra parte, il pubblico potrà acquistare i biglietti dall'8 aprile alle 11:00.

Al momento è possibile solo rivedere la vista delle diverse località del Foro Sol, quindi non è ancora noto se i prezzi avranno qualche variazione in questo quinto concerto del Grupo Firme, tuttavia, i prezzi degli altri quattro eventi sono stati i seguenti:

La nueva fecha para ver a Grupo Firme en el Foro Sol es el 6 de mayo (Foto: Instagram/@grupofirme)

-Verde A: 2.040 pesos

-Verde B: 1.440 pesos

-Arancia A: 1.200 pesos

-Arancione B: 960 pesos

-Verde C: 600 pesos

-Arancione C: 480 pesos

-Tribunale generale A: 1.800 pesos (più vicino al palco)

-Cancha Generale B: 720 pesos

Va notato che nel gennaio di quest'anno, la band aveva annunciato solo una data, ma il gruppo che eseguiva El Toxico e El amor non era per me esaurito tutti i biglietti per quel concerto in soli 45 minuti. Di fronte a una forte domanda, hanno gradualmente aperto più giorni per i loro eventi fino a raggiungere il quinto.

AsÍ anunció su quinta fecha Grupo Firme (Foto: Instagram/@grupofirme)

Lo spettacolo Grupo Firme ha dato molto di cui parlare, poiché prestano al loro pubblico alcuni braccialetti luminosi in modo che anche i partecipanti siano protagonisti dei concerti, oltre a lanciare articoli pirotecnici verso la fine dello spettacolo. Questi dettagli colorati hanno fatto guadagnare loro confronti con i Coldplay, poiché la band britannica è stata una delle prime a unire i loro assistenti con questi accessori.

D'altra parte, i membri del Grupo Firme hanno mantenuto pienamente la promessa fatta ai loro fan messicani di accontentarli, perché su richiesta del loro pubblico, hanno deciso di prolungare per quasi un'ora il loro primo concerto al Foro Sol, situato nell'ufficio del sindaco Iztacalco di Città del Messico.

«Abbiamo detto che quando siamo tornati in Messico avremmo gettato la casa dalla finestra, lanciato una delle tigri», si è sentito dire Eduin Caz. La performance avrebbe dovuto terminare intorno alle 22:45, ma Grupo Firme ha suonato almeno sette canzoni extra anche se avevano già finito la loro esibizione.

L'evento al Foro Sol è stato esteso per altre sette canzoni Video: TikTok/ @lasirena_oficial

I musicisti della regione messicana erano consapevoli che questa azione poteva valere una penalità fino a 17.000 pesos, ma si preoccupavano di più di dare quei minuti extra di musica e hanno persino chiesto ai loro fan se volevano prolungare lo spettacolo nonostante le possibili conseguenze: «Se vuoi restare, resteremo. Abbiamo pagato la multa e siamo rimasti», ha detto il cantante.

Di fronte all'entusiasmo del pubblico, gli artisti di successi come Ya superame e Gracias hanno deciso di continuare a suonare, nei video di Tik Tok è stato possibile vedere che le persone correvano dall'uscita al palco non appena hanno ascoltato di nuovo la musica.

In molte immagini catturate dal pubblico, è stato possibile vedere che la sorpresa in più non aveva più alcun gioco di luce, quindi Grupo Firme ha giocato solo sotto le luci bianche del Foro Sol.

CONTINUA A LEGGERE: