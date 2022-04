Gli Stati Uniti mettono in guardia l'India sui costi dell'allineamento con la Russia

(Bloomberg) Il principale consigliere economico del presidente Joe Biden ha affermato che l'amministrazione ha avvertito l'India di non allinearsi con la Russia e che i funzionari statunitensi sono rimasti «delusi» da alcune delle reazioni di Nuova Delhi all'invasione dell'Ucraina.

«Ci sono certamente aree in cui siamo rimasti delusi dalle decisioni sia della Cina che dell'India, nel contesto dell'invasione», ha detto ai giornalisti il direttore del National Economic Council della Casa Bianca Brian Deese durante una colazione ospitata mercoledì dal Christian Science Monitor.

Gli Stati Uniti hanno detto all'India che le conseguenze di un «allineamento strategico più esplicito» con Mosca sarebbero «significative e a lungo termine», ha detto.

Mentre gli Stati Uniti, l'Europa, l'Australia e il Giappone hanno imposto sanzioni economiche alla Russia in risposta alla sua guerra contro l'Ucraina, l'India si è rifiutata di farlo e invece ha cercato di continuare le importazioni di petrolio russo.

La

reazione di Nuova Delhi all'invasione sta complicando il suo rapporto con Washington, dove l'India è considerata un partner importante nel contrastare l'influenza cinese in Asia.

I commenti di Deese arrivano dopo il viaggio del vice consigliere per la sicurezza nazionale Daleep Singh in India la scorsa settimana per incontrare i funzionari.

«Quello che Daleep ha chiarito ai suoi omologhi durante questa visita è che non pensiamo che l'India sia interessata ad accelerare o aumentare le importazioni di energia russa e altre materie prime», ha detto all'inizio di questa settimana l'addetta stampa Jen Psaki.

Gli Stati Uniti e il resto del Gruppo dei Sette nazioni continueranno a lavorare con l'India e sperano di poter allineare gli sforzi nella massima misura possibile, ha detto un funzionario statunitense in un briefing per i giornalisti mercoledì sulle nuove sanzioni contro la Russia. L'India e gli Stati Uniti collaborano ampiamente per la sicurezza alimentare e l'energia globale, ha affermato il funzionario.

Il funzionario ha chiesto di non essere identificato come condizione per il briefing.

Oltre alla ricerca di petrolio russo, l'India è il più grande acquirente mondiale di armi russe. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha resistito alle richieste di Stati Uniti e Australia per ridurre il rapporto, insistendo sul fatto che l"India ha bisogno di armi russe per contrastare sia il Pakistan che la Cina e che le alternative sono troppo costose, secondo le persone che hanno familiarità con la questione.

Nota originale:

gli Stati Uniti avvertono l'India di costi significativi se si allinea con la Russia

Altre storie come questa sono disponibili su bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.