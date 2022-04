Gli impressionanti colpi sull'acqua che hanno sorpreso tutti gli spettatori dell'Augusta Masters

Tommy Fleetwood ha generato lo stupore dei presenti con una mossa rischiosa

Sebbene la stragrande maggioranza dell'attenzione degli Augusta Masters abbia indicato il ritorno di Tiger Woods all'attività professionale, il giorno prima del primo giorno di competizione, i talenti che parteciperanno all'evento hanno iniziato a mostrare parte del loro repertorio. Nella competizione Par 3 tenutasi sulle buche del famoso Augusta National Golf Club, Tommy Fleetwood e Justin Rose si sono occupati di sollevare il pubblico dai loro posti con due colpi impressionanti.

Il tema della competizione è finire la buca in tre colpi o meno. Con un gap nel mezzo, il concorrente britannico ha calcolato la distanza per provare un colpo deciso che fa rimbalzare la palla sulla superficie dell'acqua senza affondare. Negli occhi attenti dei presenti, è riuscito a lasciare la palla a pochi metri dalla porta desiderata, generando l'ovazione del pubblico.

Tuttavia, non sarebbe l'unico a raggiungere questo obiettivo: anche il sudafricano ha utilizzato la stessa risorsa e ha ottenuto un risultato simile. Due tiri consecutivi con un altissimo grado di difficoltà con la particolarità che Rose ha finito per colpire la palla del collega e allontanarla dalla buca finale. Dato che non era altro che un evento amichevole, sono state tutte risate e congratulazioni tra i golfisti che gareggeranno da questo giovedì alla ricerca di indossare la caratteristica giacca verde.

«È stato un bel colpo», ha detto Fleetwood ai giornalisti dopo il loro round. Ha aggiunto in tono impegnativo in vista del main event che si svolgerà tra il 7 e il 10 aprile: «È molto bello avere un tale successo al Masters. Ora stanno arrivando tre giorni molto competitivi. Improvvisamente, le esecuzioni vengono fuori come le immagino nella mia testa. Proverò a ripeterlo».

Tutte le aspettative sono riposte sul ritorno di Tiger che questo mercoledì prevede di giocare un turno di prove a nove buche per prendere la decisione finale dopo aver visto come il suo fisico risponde allo sforzo. «Si tratta di come il mio corpo si riprenderà e di cosa può fare il mio corpo il giorno successivo», ha spiegato il 15 volte vincitore del Grande Slam davanti ai microfoni dopo aver giocato a nove buche negli ultimi due giorni.

Vale la pena ricordare che il giocatore di golf di 46 anni è stato ricoverato in ospedale per settimane e non è stato in grado di camminare per mesi dopo un incidente stradale nel febbraio 2021 . L'apertura di Woods al primo turno di giovedì sarebbe uno dei ritorni di infortunio più sorprendenti nella storia di questo sport, poiché il cinque volte campione del Masters non gioca ufficialmente da quando ha difeso il suo titolo al Masters 2020.

