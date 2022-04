Fernando Belaunzarán ha paragonato AMLO ad Alfredo Adame: «È più vicino ad essere il miglior karate»

Fernando Belaunzarán, membro del Partito di Azione Nazionale (PAN) ha paragonato il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con l'attore Alfredo Adame, che nel pomeriggio del 5 aprile ha dato di nuovo qualcosa di cui parlare per aver recitato in un altro incontro durante una conferenza stampa.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, una piattaforma in cui ha espresso la sua insoddisfazione per la performance di López Obrador come amministratore delegato, il suo progetto nazionale auto-descritto come la Quarta Trasformazione (Q4) e il partito che lo ha portato al Palazzo Nazionale, Movimento per la Nazionale Regeneration (Morena)); il panista si è scagliato contro il Tabasqueño confrontando il suo ruolo di presidente con la lotta dell'ex direttore del mattino Hoy.

«Non voglio deprimervi, amici pejistas, ma Alfredo Adame è più vicino ad essere il miglior karate del mondo che @lopezobrador_ ad essere il miglior presidente del Messico. Le cose come stanno», ha scritto Fernando Belaunzarán sui social network.

El militante de Acción Nacional comparó a López Obrador con el conductor de "Hoy" (Foto: Twitter)

Nel pomeriggio del 5 aprile, Alfredo Adame è diventato oggetto di critiche a causa del fatto che attraverso i social network il momento in cui ha cercato di confrontarsi con l'avvocato del cacciatore di fantasmi Carlos Trejo, con il quale ha avuto diversi scontri nei media nella misura in cui aveva accettato una lotta pestante due occasioni, che non potevano essere concretizzate.

L'avvocato, soprannominato Montalvo, ha accusato Adame di essere stato colui che non si è presentato alla famosa battaglia che si sarebbe svolta nell'agosto 2019 e che è stata persino definita «la lotta del secolo».

In seguito, il rappresentante legale degli acchiappafantasmi ha gridato all'attore: «Sei stato tu a non presentarsi alla conferenza stampa».

Adame si alzò dal suo posto e si diresse contro di lui. Nonostante il tentativo di altre persone di fermarlo, l'attore è inciampato su alcune sedie, così ha applicato la sua famosa tecnica del «calcio in bicicletta» per evitare di essere colpito da Montalvo.

Alfredo Adame intetó replicar sus famosas patadas de bicicleta en otra pelea fallida (Foto: Captura de pantalla)

D'altra parte, non è stata l'unica pubblicazione in cui Fernando Belauzarán si è espresso contro López Obrador. In seguito ha chiesto all'amministratore delegato di affrontare le denunce delle celebrità che si sono dette preoccupate per la costruzione della Sezione 5 del Maya Train, uno dei progetti di punta dell'amministrazione AMLO.

«Ascoltali, Presidente @lopezobrador_, sono cittadini messicani che esprimono legittima preoccupazione per evitare danni irreparabili. Non squalificarli o calunniarli, non sono tuoi nemici. Chiedono un dialogo tra esperti e studi di impatto ambientale», ha scritto il panista, reagendo a un post dell'attore e produttore Eugenio Derbez, che è stato uno dei personaggi dello spettacolo messicani che hanno partecipato alla campagna «Sélvame del Tren».

«Vogliamo solo essere ascoltati e che tengano conto delle opinioni di scienziati, ambientalisti e persone nella regione. Il danno ecologico sarebbe IRREVERSIBILE», ha detto il comico.

Eugenio Derbez volvió a hablar del Tren Maya (Foto: REUTERS/Danny Moloshok) REUTERS

L'interprete di Ludovico P.Luche, Natalia Lafourcade, Kate del Catillo, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, erano alcune delle celebrità infelici per la costruzione del Treno Maya.

In un video pubblicato sui social media il 22 marzo, le celebrità hanno espresso la loro preoccupazione per il taglio degli alberi nella zona, così come la probabile distruzione del più grande sistema fluviale sotterraneo del mondo. Inoltre, hanno accusato che le modifiche sono state apportate senza consultare i cittadini o effettuare i rispettivi studi di impatto.

