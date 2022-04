Enrique de la Madrid ha assicurato che la riforma elettrica di AMLO «viola i trattati internazionali»

Enrique de la Madrid, figlio dell'ex presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), ha affermato che la riforma elettrica promossa da Andrés Manuel López Obrador (AMLO) «viola i trattati internazionali sul commercio, gli investimenti e l'ambiente».

Attraverso il suo account Twitter, il figlio dell'ex presidente ha confidato che la Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) «difenderà i nostri diritti».

«Come si può sostenere che l'Electricity Industry Act rispetti la Costituzione quando viola i trattati internazionali sul commercio, gli investimenti e l'ambiente, danneggiando così i nostri posti di lavoro e salari? Siamo fiduciosi che @SCJN difenderà i nostri diritti», ha scritto il figlio dell'ex presidente sui social media.

Inoltre, la rappresentante commerciale degli Stati Uniti Katherine Tai ha indicato che la riforma dell'elettricità mette a rischio gli investitori statunitensi $10 miliardi. Questa informazione gli è stata presentata per mezzo di una lettera al capo del Ministero dell'Economia messicano, Tatiana Clouthier, il 31 marzo.

Il documento specifica che il governo degli Stati Uniti e gli imprenditori del settore energetico nel paese settentrionale hanno espresso preoccupazione per la riforma che López Obrador e i membri del suo progetto nazionale chiamato Quarta Trasformazione (Q4) hanno promosso dalle loro trincee.

Tai ha anche insistito «per sospendere le azioni che li riguardano e garantire che i diritti degli investitori e degli esportatori statunitensi siano protetti».

«Nello spirito del cameratismo e del continuo serio desiderio di rafforzare la nostra competitività congiunta, voglio informarvi che prenderò in considerazione tutte le opzioni disponibili nell'ambito del T-MEC per affrontare queste preoccupazioni», si legge nella dichiarazione di Katherine Tai al funzionario messicano.

Inoltre, il SCJN ha rinviato a giovedì 7 aprile il progetto del ministro Loreta Orttiz che propone di dichiarare la costituzionalità degli emendamenti alla legge sull'industria elettrica che sono stati effettuati nel 2021, che sono stati contestati dallo stato di Colima, Commissione federale per la concorrenza economica (Cofece) e legislatori dell'opposizione.

Nel suo disegno di legge, il ministro ed ex deputato federale Morena propone che l'Alta Corte dichiari la validità di queste riforme perché ritiene che non violino i trattati internazionali, dando la preferenza al CFE. Inoltre, ha osservato che non provoca danni all'ambiente.

Da parte sua, il ministro Javier Laynez Potisek si è espresso per l'incostituzionalità delle riforme approvate nel marzo 2021, mentre la maggior parte dei membri della camera ha dichiarato di discostarsi da alcuni aspetti centrali del progetto di Loretta Ortiz.

Durante la sua conferenza mattutina di martedì 5 aprile, l'Amministratore Delegato ha invitato i legislatori del Partito d'Azione Nazionale (PAN) e del Rivoluzionario Istituzionale (PRI) a ribellarsi e votare per la Riforma Elettrica alla Camera dei Deputati.

López Obrador ha detto di avere informazioni che alcuni deputati del PRI, «e in alcuni anche del PAN», non sono d'accordo con la posizione dei loro partiti, che, secondo le loro dichiarazioni, promuove «la protezione delle società private».

«Sono fiducioso che voteranno liberamente e si ribelleranno. E chiedo a questo proposito di ribellarsi in modo che siano veri rappresentanti popolari e non dipendenti di gruppi di interesse acquisiti. Che non siano traditori del Paese. Lascia che abbiano l'arroganza di sentirsi liberi», ha detto il Tabasqueño.

