«Dirigere la squadra nazionale colombiana per me non è un'ossessione»: Luis Fernando Suárez

Foto de archivo del director técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez. Estadio Arena Baixada, Curitiba, Brasil. 20 de junio de 2014. REUTERS/Stefano Rellandini

Una settimana dopo aver confermato l'eliminazione della squadra colombiana dal Qatar 2022, il futuro del Tricolore è piuttosto incerto, visto che Reinaldo Rueda rimane nella sua posizione di allenatore dopo il fallimento nel pareggio, dove l'obiettivo non è stato raggiunto.

Ci sono diversi nomi di allenatori che suonano per sostituire il vallecaucano che ha aggiunto il suo secondo fallimento nella qualificazione per la squadra nazionale a un evento del campionato del mondo e ha lasciato il suo posto a disposizione della Federcalcio colombiana.

Nei giorni scorsi diversi media argentini hanno sottolineato che il favorito della federazione è l'ex allenatore del Cile Marcelo Bielsa, recentemente licenziato dal Leeds United dove si trova dal 2018.

Allo stesso modo, è uscito anche il nome del collega argentino Ramón Díaz, che attualmente guida Al-Hillal dell'Arabia Saudita ed era a capo della squadra di calcio paraguaiana tra il 2016 e il 2018.

Al momento, la Federcalcio colombiana non ha commentato la situazione di Reinaldo Rueda, che una volta lasciato il posto vacante avrebbe preso le redini dell'Atlético Nacional.

D'altra parte, un allenatore colombiano che vive un presente totalmente diverso, è Luis Fernando Suárez che è riuscito a entrare nei playoff con il Costa Rica dopo un inizio difficile con i Ticos nelle qualificazioni Concacaf.

L'ex allenatore dell'Atlético Nacional e del Barranquilla Junior potrà qualificarsi per il suo terzo turno orbitale con il Costa Rica se batterà la Nuova Zelanda. In tal modo, entrerà a far parte del Gruppo F insieme a Spagna, Germania e Giappone.

Va notato che tutte le partite di ripescaggio si giocheranno in uno stadio neutro che sarà definito tra il 13 e il 14 giugno 2022.

In dialogo con RCN Mundo, la paisa ha evidenziato il lavoro svolto con i giocatori locali della nazionale costaricana a cui è stata data l'opportunità.

Recentemente, Luis Fernando Suárez ha rilasciato un'intervista a Zona Libre de Smoke, dove ha parlato della sua situazione attuale con il Costa Rica e, naturalmente, la squadra nazionale colombiana.

Per quanto riguarda l'opzione di guidare la nazionale colombiana in futuro, è stato chiaro e ha osservato che non è ossessionato dall'idea di prendere le redini del Tricolore.

Ha anche fatto riferimento all'eliminazione della squadra nazionale ed è stato enfatico sul fatto che la strutturazione sostanziale dovrebbe essere fatta il prima possibile.

Infine, l'ex allenatore dell'Equity ha esaltato le facoltà di Juan Carlos Osorio, che ha recentemente lasciato la direzione tecnica di América de Cali dopo scarsi risultati nella Dimayor Betplay League.

