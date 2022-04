Diego Rebagliati e il suo fastidio per come ha agito lo Sporting Cristal prima della partita: «A volte devi mostrare la tua faccia»

Infine, dopo diversi avanti e indietro, lo Sporting Cristal ha finito per giocare e perdere 2-0 contro il Flamengo allo stadio nazionale. Certo, non ha avuto il sostegno dei suoi fan, che avevano già acquistato più dell'80% dei biglietti messi a disposizione. Diego Rebagliati, un giornalista sportivo, era furioso per come la direzione dello Sporting Cristal ha agito prima della partita di Copa Libertadores, che non ha mai detto ai tifosi cosa stava succedendo fino a poco prima del fidanzamento.

«Non so se lo facciano apposta o meno, o se è una politica e non l'ho conosciuta nei dettagli. Durante il giorno ci sono state voci sul fatto che la partita fosse giocata o meno, se fosse giocata con un pubblico o senza pubblico. Mi risulta che il 70-80% dei biglietti sia stato venduto. Non c'era una persona di cui Cristal sia uscito per parlare, o addirittura dire, 'sai cosa, non sappiamo cosa stia succedendo'. Dobbiamo parlare con qualcuno del governo», ha detto il relatore nel programma Al Ángulo di Movistar Deportes.

«Sono sicuro che gli accordi sono stati presi, devono aver funzionato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non ho dubbi sulla sua professionalità, sulla sua dedizione al club. Ma se vogliono che le persone continuino a sostenerli, come hanno fatto i tifosi oggi, qualcuno della direzione deve uscire e parlare. A volte devi mostrare la tua faccia, perché le persone hanno bisogno di qualcuno visitabile che spieghi loro cosa sta succedendo. Quella è leadership», ha proseguito.

Alla fine, ha raccomandato come dovrebbero lavorare in una squadra di calcio al contrario di una società. «Essere manager di un club non significa essere il manager di una società quotata in borsa, parlare con gli azionisti e dare spiegazioni una volta all'anno. Il calcio coinvolge persone, pubblico, tifosi e questo richiede una leadership diversa. In Cristal nessuno esce per mostrare la propria faccia, qualcuno deve uscire e parlare, nel bene e nel male », ha concluso.

Per ore e a causa della situazione che il paese ha vissuto con il coprifuoco, i tifosi dello Sporting Cristal non sapevano se la partita contro il Flamengo per la Copa Libertadores sarebbe finita per giocare.

SPORTING CRISTAL 0-2 FLAMENGO

Il Flamengo ha avuto bisogno di soli due gol, uno nel primo tempo e uno nel secondo, per dimostrare la sua superiorità sullo Sporting Cristal allo Stadio Nazionale. Il 'mengao' ha fatto il suo debutto trionfando nella Copa Libertadores 2022 dopo una giornata piena di incertezze a Lima a causa delle altezze sorte dopo il coprifuoco dettato da Pedro Castillo.

Bruno Henrique è stato incaricato di aprire le marcature dopo essere apparso in area con un tiro crossover per battere Alejandro Duartes. I «celestes» hanno trovato alcune occasioni, ma non sono riusciti a segnare il gol del pareggio. All'86 Matheuzinho è apparso per segnare il gol finale comparendo sulla destra e terminando con un tiro dritto e incrociato.