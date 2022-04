«Blocco di contenimento»: i senatori dell'opposizione si incontrano per discutere della riforma dell'elettricità

I senatori dell'opposizione si sono incontrati per discutere il ruolo che giocheranno quando arriverà alla Camera il dibattito sulla riforma elettrica, che è stato promosso dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e dai membri del suo progetto nazionale chiamato Quarta Trasformazione (Q4) )).

Attraverso i loro account Twitter, i legislatori hanno tenuto la loro riunione. Si sono incontrati: Miguel Ángel Osorio Chong e Claudia Ruíz Massie, del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI); Julen Rementería, di Azione Nazionale (PAN); Miguel Ángel Mancera, della Rivoluzione Democratica (PRD); Dante Delgado, leader nazionale del Citizen Movement (MC); Clemente Castañeda, coordinatore del banco del partito arancione al Senato della Repubblica; così come Nancy de la Sierra, del gruppo plurale.

Su quella piattaforma, i funzionari pubblici hanno accompagnato la fotografia con un messaggio e hanno affermato di «condividere il tavolo e le idee» e di chiamarsi «il blocco di contenimento».

«È un piacere condividere il tavolo e le idee con i miei colleghi nel blocco di contenimento @senadomexicano», ha scritto Clemente Castañeda. «Indovina quale riforma del presidente non sta andando», ha detto Julen Rementería. «Rispetto, ammirazione e amicizia ci uniscono per condividere un pomeriggio di apprendimento e affetto», ha aggiunto Nancy de la Sierra.

AMLO confió en que los legisladores opositores voten "libremente" sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Inoltre, nella sua conferenza mattutina del 5 aprile, López Obrador ha invitato i legislatori PAN e PRI a ribellarsi e votare per la riforma dell'elettricità alla Camera dei Deputati.

López Obrador ha detto di avere informazioni che alcuni deputati del PRI, «e in alcuni anche il PAN», non sono d'accordo con la posizione dei loro partiti, che, secondo le loro dichiarazioni, promuove «la protezione delle società private».

«Sono fiducioso che voteranno liberamente e si ribelleranno. E chiedo a questo proposito di ribellarsi in modo che siano veri rappresentanti popolari e non dipendenti di gruppi di interesse acquisiti. Che non siano traditori del Paese. Lascia che abbiano l'arroganza di sentirsi liberi», ha detto il Tabasqueño.

In risposta alle dichiarazioni di López Obrador, il deputato federale bianco e blu Jorge Triana ha dichiarato che i partiti di opposizione voteranno contro la riforma dell'elettricità.

El dirigente nacional del PRI dijo que el tricolor votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

«Signor Presidente @lopezobrador_. Per parafrasare te stesso: «salta diera». Nel caso della sua riforma controelettrica, il vero atto di ribellione è votare CONTRO il suo bodrio echeverrista, e da lì NON ci muoveremo. NON PASSERÀ», ha scritto il panista sui social network.

Nei giorni scorsi, il leader nazionale del tricolore, Alejandro Moreno, Alito, ha indicato che il PRI negherà anche la riforma di López Obrador dalla Camera dei Deputati.

«Al PRI comprendiamo l'impegno e la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi, quindi saremo dalla parte giusta della storia e voteremo contro l'iniziativa di riforma elettrica di Morena. Il nostro voto è contrario, non approveremo l'iniziativa di riforma dell'elettricità anche se al governo Morena non piacerà», ha detto Alito.

Come affermato dal PRI, questa decisione è stata presa dopo 7 mesi di studio dell'iniziativa Tabasqueño.

Il leader nazionale del PRI ha commentato che per il suo partito, il legislatore non è un «dipendente del potere», poiché ha definito «argute e contraddittorie» le misure attuate dall'attuale amministrazione in materia energetica.

