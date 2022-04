Avvertono dei problemi dovuti agli specchi nelle gabbie degli uccelli da compagnia

ARCHIVO - Las aves pueden considerar a su imagen en un espejo como un compañero real e intentar alimentarlo, lo que le puede causar problemas de salud. Foto: Christin Klose/dpa

Hai mai pensato che una gabbia con attrezzatura sbagliata possa causare malattie agli uccelli da compagnia? Ciò può accadere se metti una coppia surrogata artificiale o uno specchio nella gabbia in modo che l'uccello non si senta solo. Gli uccelli domestici non dovrebbero essere soli. Ma chi pensa di poter simulare una coppia per il proprio parrocchetto appendendo un uccello di plastica o con uno specchio nella gabbia può commettere un errore, perché l'animale potrebbe persino ammalarsi. Il problema è che l'uccello solitario vede l'uccello di plastica o la sua immagine nello specchio come una specie di surrogato, secondo la rivista specializzata tedesca «Wellensittich & Papageien». Nutrirsi a vicenda fa parte del comportamento naturale delle coppie di pappagalli e parrocchetti. In questo caso, secondo gli esperti, ciò potrebbe indurre l'uccello solitario a voler nutrire l '"uccello da compagnia». Il comportamento abituale è che l'uccello rigurgiti il cibo e lo offra al suo compagno. Ma in questa situazione lo darei all'uccello di plastica o allo specchio. E, a causa della mancanza di interazione, l'uccello solitario rigurgiterebbe più o meno incessantemente il cibo volendo offrirlo al presunto compagno artificiale. Gli esperti di uccelli avvertono che il riflesso continuo del vomito potrebbe portare all'irritazione della mucosa e, di conseguenza, a una diminuzione delle difese immunitarie dell'esofago. dpa