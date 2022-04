Aníbal Torres, capo del PCM, ha definito il PNP «carente»

Questo mercoledì, Aníbal Torres, ha rilasciato un'intervista a un media colombiano, dove è stato consultato sulla crisi che il Perù sta affrontando di fronte alle misure che ha presentato dal governo di Pedro Castillo.

Parlando a Bluradio, il Primo Ministro ha parlato delle manifestazioni e delle proteste che si sono svolte il 5 aprile in cui più di 5.000 persone hanno cercato di rompere il cordone di polizia per raggiungere il Congresso della Repubblica.

Di fronte a ciò, ha espresso e criticato le azioni della polizia, descrivendola come «carente» e di non avere la preparazione o il numero sufficiente di ufficiali per controllare i disordini avvenuti nella capitale a seguito degli eccessi del Pubblico Ministero, della Giuria Nazionale delle Elezioni e del Corte superiore di giustizia di Lima, tra gli altri.

«La nostra polizia, dobbiamo ammetterlo, non esiste in numero sufficiente. D'altra parte, la sua preparazione, la riconosciamo anche noi, è carente», ha detto.

«Faccio solo un esempio, i media hanno visto anche qui all'estero che sette poliziotti non possono arrestare una persona», ha aggiunto.

Alla domanda sulla permanenza di Pedro Castillo di fronte alla crisi politica, economica e sociale in Perù, il capo di il PCM non ha escluso che stesse cercando di «gli ultimi giorni del presidente».

«In Perù tutto è possibile. Questa non è una novità in Perù e viene da qualche anno fa. Nel quinquennio precedente avevamo cinque presidenti e tre congressi. Questa situazione non è stata superata. Cerchiamo di superarlo e proviamo a dialogare con l'altra parte, ma l'altra parte guarda solo al proprio interesse, ma non ai monopoli e agli oligopoli che fissano il prezzo per il consumatore», ha detto a Bluradio.

Detto questo, ha detto che la base di ogni soluzione è il dialogo, ecco perché si incontrano con i membri del Congresso per rispondere al più presto a questa crisi.

«Abbiamo avuto una riunione al Congresso, chiediamo sempre che dobbiamo concordare, dialogare e lavorare insieme, unitariamente per il bene del Paese, ma scopriamo dall'altra parte che non vogliono riconoscere quell'atteggiamento dell'esecutivo. E' un settore del Congresso, non tutto», ha aggiunto.

In questo contesto, Aníbal Torres ha affermato che l'apparente «ingovernabilità» avvertita da alcuni media internazionali potrebbe essere dovuta all'instabilità politica che è rimasta dove i settori non hanno riconosciuto la vittoria di Pedro Castillo, poiché è stata messa in discussione fin dai primi giorni.

«[La caduta di Pedro Castillo sembra imminente?] Potrebbe essere una prospettiva, nulla è escluso nel paese. Non è una novità, ma è l'incertezza politica che esiste da alcuni anni», ha concluso.

Inoltre, durante la sua intervista, Aníbal Torres ha chiarito che l'azione di Pedro Castillo sull'inamovibilità per il 5 aprile è stata coordinato con la squadra investigativa, poiché si sapeva che avrebbe visto abusi, saccheggi e rapine. Ha assicurato che questa misura era per salvaguardare l'integrità dei peruviani a Lima e Callao.

«Già nel pomeriggio, le cose si sono calmate durante il giorno, quelle pretese di causare questi danni sono state diluite. Lasciamo uscire la popolazione, una mobilitazione che doveva uscire, ma gli infiltrati non mancano e sono loro che hanno causato i danni di ieri», ha spiegato il premier.

