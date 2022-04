Zelensky ha detto che la Russia non sarà in grado di ingannare il mondo intero sul rapimento e la tortura dei civili a Bucha

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di «distorcere i fatti» nel contesto del massacro di Bucha e ha assicurato che «non saranno in grado di ingannare il mondo intero», in quanto vi sono «ampie prove» che le truppe russe stanno distruggendo città e rapendo, torturando e uccidendo civili.

«Arriverà il momento in cui tutti i russi scopriranno tutta la verità su chi dei loro concittadini ha ucciso. Chi ha dato ordini. Che ha chiuso un occhio sulle uccisioni», ha evidenziato nel suo consueto discorso serale, secondo il sito ufficiale della presidenza ucraina.

Zelensky ha ricordato che ci sono più di 300 persone «uccise e torturate» nella città di Bucha, un numero che, secondo il presidente ucraino, «potrebbe essere più grande» quando l'intera città sarà esaminata a fondo. «E questa è solo una città», ha aggiunto.

A questo proposito, ha detto che Mosca «sta già lanciando una falsa campagna per nascondere la sua colpevolezza negli omicidi di massa di civili a Mariupol», quindi «cercheranno di nascondere le tracce dei loro crimini», cosa che non hanno fatto quando hanno lasciato Bucha.

«Faranno decine di interviste sul palco, ristamperanno registrazioni e uccideranno persone appositamente per far sembrare che siano state uccise da qualcun altro», ha detto, aggiungendo che «si sta facendo ogni sforzo per identificare i militari russi coinvolti in questi crimini».

Un hombre en pie junto a las tumbas de varios civiles que, según los residentes locales, fueron asesinados por soldados rusos en Bucha REUTERS

«Oggi le persone non vengono più giustiziate. Ma tutti i bugiardi (e) in prima linea e i loro capi a Mosca devono ricordare: la fine della loro vita sarà dietro le sbarre. Forse», ha sottolineato, ricordando l'esecuzione di Julius Streicher, uno degli ideologi del nazismo.

Inoltre, Zelensky ha rivolto un rimprovero alla comunità internazionale e ai suoi partner e alleati per aver dubitato di crimini precedenti. «Perché ora sentiamo da tutti i leader mondiali dichiarazioni che avrebbero dovuto essere fatte molto tempo fa, quando tutto era completamente chiaro?» , ha criticato.

Il presidente ucraino ha riferito che è iniziato lo sgombero delle mine per le strade delle città ucraine e ha assicurato che, «nel prossimo futuro», verrà ripristinata la fornitura di acqua ed elettricità.

Zelensky ha anche ricordato il suo discorso al Parlamento rumeno e ha fatto riferimento al discorso che terrà questo martedì al Congresso dei Deputati, così come al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il suo discorso, trasmesso online, sarà uno dei primi dopo il massacro di Bucha, dove centinaia di corpi sono stati trovati dopo la partenza delle truppe russe. Su richiesta di Kiev, interverrà brevemente anche il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez.

(Con informazioni di Europa Press)

