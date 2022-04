Video: Marcela Reyes ha inviato un messaggio ai suoi follower che vogliono essere madri

Per i fan di DJ Marcela Reyes, non è un segreto che lei faccia ripetutamente di tutto per dare la massima attenzione a suo figlio Valentino, il risultato della relazione dell'artista con DJ Exotic. Qualche mese fa, è stato osservato come si sforzasse di regalare al piccolo una delle migliori feste di compleanno, come più di uno sognava nella sua infanzia.

In questa occasione, l'artista ha inviato un messaggio attraverso i suoi social network con il quale, piuttosto che criticarli, ha voluto inviare consigli a chi tra i suoi desideri è diventare madre per la prima volta, e forse, a chi sta pensando di avere un secondo figlio.

«I bambini sono la cosa più bella, non ho un tale amore... Non so nemmeno come descrivere l'amore che provo per mio figlio. Ragazze, abbiate la vostra stabilità economica in modo che quando arriveranno quelle benedizioni non dobbiate dipendere da nessuno», ha detto Marcela Reyes, prima di diffondere il suo messaggio con le parole più gratificanti di ciò che ha significato per lei avere suo figlio al suo fianco.

Successivamente, il DJ ha anche affrontato un argomento che migliaia di donne hanno sperimentato ripetutamente che rimangono incinte e qualche tempo dopo la nascita, i padri abbandonano le madri al loro destino.

«... purtroppo a volte, i genitori, per la maggior parte, tendono ad essere genitori che abbandonano, irresponsabili, quindi se abbiamo quei bambini possiamo essere donne indipendenti e possiamo sostenerli e non essere dietro un papà che implora aiuto, aiutaci con il bambino, in modo che possa andare a scuola, in modo che aiuti davvero!» , ha concluso Marcela Reyes attraverso le sue 'InstaStories'.

Ecco il contenuto completo di Marcela Reyes :

Il DJ ha assicurato che se lo fanno, sono donne indipendenti e quindi non dipendono dal padre in caso di abbandono

Le reazioni sono apparse presto poiché il portale di intrattenimento «Tracing Famosos» era responsabile della replica dei contenuti che la DJ condivideva attraverso i suoi social network. I netizen hanno espresso il loro sostegno all'artista con commenti come: concordare con la sua dichiarazione perché alcuni hanno figli a seconda dell'economia del padre e altri l'hanno incolpata per il fatto che durante la registrazione di storie su Instagram, suo figlio in sottofondo ha urlato per l'attenzione della mamma.

Altri commenti hanno suggerito: «Devi avere stabilità economica una come donna, e non stare attenta che sarà responsabilità di qualcun altro, specialmente in Colombia che ci sono più padri assenti del presente», «E tutti quelli che criticano sono donne, insomma, ipocrisia», «Spero che chi criticare avere la metà di ciò che Marcela ha per darlo a tuo figlio», «È triste vedere alcuni come devono chiedere l'elemosina anche per un pannolino», tra gli altri.

Attraverso un giro di «domande e risposte», il DJ ha risposto ad alcune preoccupazioni dei suoi follower in cui una è trapelata sulla relazione che ha con la suonatrice di reggaeton e attuale partner Marcela Reyes.

«Come vai d'accordo con B King?» , è stata la domanda posta da alcuni netizen, alla quale ha risposto:

«Non ho avuto l'opportunità di incontrarlo, ma solo perché ho trattato Valentino con amore, mi piace molto», ha scritto Exotic DJ nel suo 'InstaStories'. La risposta è diventata rapidamente virale ed è stata replicata dai diversi portali di gossip, tra cui «Rechismes» dove ha ottenuto quasi 20.000 like dagli utenti di Internet.

Va ricordato che in diverse occasioni il DJ è stato accusato di aver abbandonato suo figlio, tuttavia, sui social network ci sono diversi utenti di Internet che lo difendono perché affermano che condivide con il bambino e che di solito non lo pubblica attraverso i suoi social network come se sua madre fa.

