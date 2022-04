Video: Luis Diaz ha segnato il suo primo gol in Champions League per il Liverpool

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Ibrahima Konate scores their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

I quarti di finale di Champions League sono iniziati per il Liverpool in visita al Benfa allo stadio Da Luz di Lisbona, con l'obiettivo di raggiungere un buon risultato che gli permetterà di definire la serie ad Anfield davanti al suo pubblico.

Per il duello contro le «Aquile», l'allenatore tedesco Jürgen Klopp ha mandato in campo i suoi migliori undici tra cui il giocatore colombiano Lucho Díaz, che avrebbe fatto la sua terza apparizione in Champions League con i «Reds».

Va notato che dal suo arrivo nel club inglese, l'ex Barranquilla Junior ha conquistato la fiducia del suo allenatore ed è un giocatore chiave nello schema di Klopp, che gli ha permesso di adattarsi nel migliore dei modi al suo stile di gioco.

Nei primi minuti il Liverpool ha preso l'iniziativa e gli approcci di genere sul lato sinistro dove ha avuto il colombiano come protagonista con i suoi continui trabocchi. La prima occasione chiara è stata Mohamed Salah che non è stato in grado di definire contro Odysseas Vlachodimos.

A 12 in partita, Naby Keita ha sparato sulla destra ma il portiere del Benfa, che era già una figura in partita per i portoghesi, era ben posizionato.

Nei minuti 17, il primo della partita sarebbe arrivato dopo un calcio d'angolo preso da Andrew Robertson dal settore sinistro in modo che Konaté, collegherà la testa senza alcun segno alla levetta sinistra di Vlachodimos.

Il Benfa ha cercato di raggiungere l'uguaglianza attraverso un contro-colpo di stato, ma l'Everton alla fine ha finito con un mancino ma la palla è andata fuori dalla porta del connazionale Alisson.

Dopo un lungo e preciso passaggio di Trent-Alexander-Arnord, Lucho Díaz ha assistito il senegalese, Sadio Mané che prima comanda di salvare per il Liverpool 2-0 nei minuti 34.

Nel corso dei 38 minuti, Lucho Díaz ha voluto segnare il suo dopo un tiro da fuori area con un destro, ma il calcio è andato largo. Sei minuti dopo, Arnold ha preso un passaggio lungo per Salah che ha sparato con la mano sinistra, ma il portiere di casa ha avuto una reazione eccellente.

In 49 minuti, il Benfa avrebbe raggiunto lo sconto dopo un cross del settore destro di Rafa Silva, che non è stato in grado di eliminare Konaté e viene lasciato all'uruguaiano Darwin Núñez, che alla gamba destra l'ha mandata all'angolo impossibile da salvare per Alisson.

Il gol di 'Charrúa' è stato una spinta epocale per il Bensica, che si è rivolto all'attacco in cerca di uguaglianza e approfitta della buca del Liverpool che non è riuscita ad assimilare il gol ricevuto.

La gente del posto ha avuto una possibilità dopo un tiro a mezzaluna dell'Everton con la mano destra che Alisson ha salvato, e il rimbalzo è stato lasciato a Fabinho che ha eliminato il pericolo per gli inglesi.

Per questo motivo, Jürgen Klopp ha mandato in campo Diogo Jota per Mohamed Salah, Roberto Firminio per Sadio Mané e Jordan Henderson per Thiago Alcantara per recuperare la palla a centrocampo dove il Benfa stava generando i loro attacchi.

Nove dalla fine, il giocatore della nazionale colombiana ha avuto una chiara opzione per aumentare il punteggio dopo un cross di Henderson che Exporto non è riuscito a unire sulla destra e lo ha comandato fuori dalla porta.

Nei minuti 87 Luis Díaz avrebbe avuto la rivincita dopo aver segnato la tranquillità che permetterà al Liverpool di definire il suo passaggio alle semifinali il prossimo 13 aprile in condizioni locali.

