Un uomo che si occupava delle auto in un festival ha vinto una nuova auto in un sorteggio per l'evento

Javier Acosta è un «custode di automobili» del dipartimento di Maldonado, nell'Uruguay orientale. È così che vengono chiamate in campagna le persone che si prendono cura delle auto per strada e che vengono remunerate a volontà del conducente quando partono con il loro veicolo. Quest'uomo si è recato nella città di Minas, nel centro del paese, per la 35a edizione del Mines and April Festival, che si è svolto da venerdì 1 aprile a domenica 3 aprile.

Oltre ad avere gli spettacoli di diversi artisti nazionali, il festival ha anche vissuto un momento di grande eccitazione quando Acosta, che era andato all'evento per esercitarsi come cura dell'auto, ha vinto una nuova auto in un sorteggio.

L'uomo aveva comprato la lotteria numero 2.482 e domenica sera ha vinto una vettura Renault Sandero. Dopo che una ragazza ha tirato fuori da un barattolo gigante un pezzo di carta con il numero che il custode dell'auto aveva comprato, al grido di «Olé, olé, Javier», l'uomo è salito sul palco dove stavano disegnando i numeri per ricevere il suo premio davanti agli applausi dei presenti.

Secondo lo stesso Acosta, frequenta il festival ogni anno con suo fratello, che vive nel dipartimento di Lavalleja, dove si trova la città di Minas. «Quello che mi è venuto di più e mi ha causato la più grande soddisfazione è stata l'ovazione della gente. Questo è ciò che mi ha colpito di più, non tanto per il premio; mi ha dato felicità», ha detto il vincitore a Underlining.

Per più di 20 anni, Acosta si dedica alla cura delle auto in diverse parti del paese, di solito dove c'è più movimento perché le punte saranno più alte. Ad esempio, al Bikini Beach Parador, a Punta del Este, offre servizi di parcheggio e riconsegna auto.

L'intervista è stata condotta presso l'Hospital de Maldonado perché il suo partner era lì sottoposto a uno studio ginecologico per determinare il sesso del bambino che si aspettavano. «Questo è arrivato con un chilometro 0 lungo il braccio», ha detto.

Javier il «cuidacoche» ha vinto una nuova auto in un sorteggio in un festival (Copertura: Canale 3)

Assistenza auto in Uruguay

In Uruguay, un car sitter può guadagnare fino a 400 pesos uruguaiani al giorno (10 dollari USA) lavorando su un blocco di otto ore. Nel 2019, il governo di Montevideo aveva circa 2.000 lavoratori informali di questo tipo.

Nel 2017, uno studio di José María Cabrera e Alejandro Cid sulla cura dell'auto in Uruguay è stato pubblicato sul Journal of Economic Analysis. Questa analisi ha generato che la politica di formalizzazione da parte dei governi dipartimentali esiste perché, secondo il rapporto, aumenta lo stato della cura dell'auto finché l'attività inizia a essere legittimata dal sistema. Tuttavia, ciò non significa che il lavoro cessi di appartenere al mercato informale.

Lo studio avverte che la concessione di un diritto di usufrutto, vale a dire che a ciascuno viene assegnato un blocco, può significare una maggiore sicurezza del lavoro per il caregiver dell'auto. Tuttavia, la formalizzazione richiede l'esistenza legale nella società, a causa delle procedure di base necessarie per acquisire il permesso, e in molti casi questo è un problema perché non hanno la documentazione aggiornata.

