Un mese dopo i disordini allo stadio Corregidora: veto, arrestati e licenziati funzionari

MEX7385. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sebastián Laureano Miranda

È passato un mese esatto da quando il calcio messicano è stato testimone di uno dei capitoli più violenti della sua storia. La nona giornata del torneo Grita México Clausura 2022 sarà segnata dagli eventi violenti che sono stati testimoni sul campo di l'Estadio Corregidora durante la disputa della partita tra Querétaro e Atlas. Dopo 31 giorni, il conteggio dei danni porta a feriti, detenuti, punizioni e licenziamenti, oltre alla vergogna e all'indignazione internazionali di cui è stata segnalata la Liga MX.

Gli eventi più recenti legati alle rivolte sono stati i licenziamenti di Miguel Ángel Contreras, Segretario per la sicurezza dei cittadini, e Carlos Rodríguez Di Bella, capo della protezione civile nell'entità. Questo, dopo aver delineato le responsabilità nelle indagini dell'ufficio del procuratore generale dello Stato.

«I deplorevoli eventi dello stadio Corregidora del 5 marzo hanno riempito i queretani di indignazione, sorpresa e grande dolore. Ha esposto un volto al Messico e al mondo intero distorto da ciò che siamo veramente. (...) Ho ordinato di agire contro i responsabili senza fretta, ma senza esitazione. Questi atti dovevano essere puniti secondo il giusto processo. Abbiamo dato la caccia ai criminali, non ai trasgressori. A Querétaro, chi lo paga», ha detto il governatore Mauricio Kuri nel suo ultimo rapporto.

Mauricio Kuri en conferencia de prensa sobre el Estadio Corregidora un día después de la pelea.

Quasi due settimane dopo gli eventi, il gabinetto dell'amministrazione federale ha fornito un rapporto ufficiale attraverso il Ministero della sicurezza e della protezione dei cittadini. Attraverso il sottosegretario Ricardo Mejía Berdeja, il caso è stato affrontato dalle istituzioni nazionali, a seguito della gravità della questione, nella conferenza stampa tenuta da López Obrador su

Giovedì 17 marzo.

A quel tempo, il risultato del lavoro ha portato a 35 mandati di perquisizione in cinque comuni dell'entità (Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón e San Juan del Río) che avevano provocato l'arresto di 25 persone. Di quel numero, quattro sono stati accusati di tentato omicidio, mentre l'altra grande maggioranza è stata accusata di violenza negli spettacoli pubblici.

«Siamo stati in coordinamento con le autorità della Federcalcio messicana e della Liga MX, che hanno annunciato i propri protocolli e sanzioni che corrispondono alla sfera privata, ma è stato istituito un meccanismo di comunicazione e scambio di informazioni per assistere le autorità locali in assenza di violenza», ha detto. Mejia Berdeja.

Detenidos por hechos en el Estadio Corregidora. Conferencia de prensa del gobierno federal del jueves 17 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

La Federcalcio messicana ha sanzionato i Galli Bianchi di Querétaro con le seguenti misure:

- Perdere con un punteggio di tre gol a zero la partita contro Atlas alla data nove del 2022 Clausura

- Gioca per un anno ogni partita casalinga a porte chiuse (dall'08 marzo 2022 al 07 marzo 2023). Allo stesso modo, le sue forze fondamentali e la sua categoria femminile.

- Sanzione economica (non hanno rivelato quanto sia l'importo).

- Al gruppo di animazione di Querétaro è stato impedito di partecipare per tre anni alle partite che la squadra gioca in casa.

Secondo i rapporti della Procura, nonché delle autorità governative statali, il risultato delle indagini ha portato al completamento di 46 ricerche, analizzato più di 400 video e arrestato 32 persone, accusate di gravi crimini. «Le indagini continuano. Coloro che hanno partecipato a questa barbarie e continuano a fuggire, vi avverto di nuovo: arrendetevi. Non ci sarà nessun posto dove possano nascondersi», ha detto Kuri.

