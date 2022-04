«The Gentlemen»: in arrivo la serie del film di Guy Ritchie

«The Gentlemen»: il film di Guy Ritchie del 2019 presenterà una versione seriale per Netflix. (Miramax)

Nel 2019, il regista inglese Guy Ritchie (Pigs and Diamonds, Aladdin), ha pubblicato un nuovo film con il timbro del suo cinema. Era The Gentlemen (The Gentlemen, conosciuto anche in Spagna come The Lords of the Mafia), un film che raccontava la vita di Mickey Pearson (Matthew McConaughey), un americano che si stabilisce in Inghilterra dove costruisce un impero legato alla commercializzazione della marijuana. I suoi affari iniziano a vacillare quando inizia a diffondersi la voce che Pearson sta cercando di ottenere i soldi dal business. È qui che iniziano i tradimenti, i ricatti e le tangenti di altri gruppi di droga e del loro ambiente.

Tale è stato il successo del film, che Ritchie e Miramax hanno deciso di dare una nuova possibilità alla trama e hanno collaborato con Netflix per raccontare altre avventure su questi narcos in una serie che è già in fase di sviluppo.

Secondo il sito specializzato in notizie di intrattenimento, Deadline, Ritchie sarebbe il regista dei primi due episodi di questa serie. Non è ancora noto se la fiction che Guy sta mettendo insieme avrà la stessa trama o se subirà qualche cambiamento per la televisione. Ma sappiamo che ha scritto il primo episodio con lo stesso Matthew Read (Peaky Blinders). Ritchie, a sua volta, sarà il produttore esecutivo della serie The Gentlemen, un compito che eseguirà insieme a Ivan Atkinson, Marn Davies e Bill Block, che erano anche produttori del film.

I turni delle produzioni hanno fatto sì che all'inizio The Gentlemen fosse destinato a essere una serie (prima della pandemia del 2020) e poi un film, ma i piani sono stati invertiti e abbiamo visto il film prima della serie. Per ora, The Gentleman sarà disponibile sulla piattaforma dal 1 maggio per coloro che non hanno ancora apprezzato questo film. Il film è stato ben accolto dal pubblico, in quanto è riuscito a raccogliere più di 115 milioni di dollari, una cifra importante che tiene conto dell'investimento iniziale di 22 milioni di dollari.

La serie è nella fase preliminare in cui vengono scritte le sceneggiature. Per quanto riguarda il cast, non è stato ancora confermato se qualcuno degli attori della versione originale ne farà parte. Ricordiamo che il film aveva molte stelle che accompagnavano McConaughey come Charlie Hunnam, Colin Farrell , Hugh Grant , Jeremy Strong, Michelle Dockery, Henry Golding e Tom Wu, tra gli altri. È probabile che alcuni di loro faranno parte del cast della serie per Netflix che arriverà solo nel 2023.

