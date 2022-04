Spotify prepara la prima mondiale del podcast Batman Unearthed in collaborazione con DC

Spotify ha preparato un nuovo podcast che farà sentire i suoi ascoltatori come se fossero a Gotham City. Questa è la serie audio originale, Batman Unburied, che in America Latina si chiamerà Batman Unearthed e sta per essere rilasciata.

Il 5 aprile, Spotify, Warnes Bros e DC hanno annunciato che la prima ufficiale sarà il prossimo 3 maggio. La partnership di questi marchi sfrutterà la vasta libreria di personaggi iconici di DC in nuovi podcast per unire i fan di Bruce Wayne in una nuova esperienza.

La piattaforma di streaming ha dichiarato in una dichiarazione che l'uscita sarà mondiale e che la storia sarà adattata dalla sceneggiatura originale dagli Stati Uniti all'America Latina, Brasile, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia e Giappone, rendendola la più grande uscita simultanea di Spotify fino ad oggi.

Ognuna delle nove versioni citate avrà i propri doppiatori e team di produzione. Saranno posizionati in modo indipendente e adattati per riflettere la cultura e la lingua del luogo, mantenendo la storia originale vera.

(Warner Bros./DC Comics)

«Grazie alla nostra straordinaria collaborazione con Warner Bros. e DC, abbiamo l'opportunità unica di inaugurare una nuova era degli amati supereroi DC attraverso il mondo dell'audio, con voci provenienti da cast multi-star. Il potere dei podcast non è mai stato così evidente come con il paesaggio sonoro agghiacciante di questo capolavoro di David Goyer che racconta la storia epocale dell'unico e solo Bruce Wayne «, ha dichiarato Dawn Ostroff, Chief Content & Advertising Business Officer di Spotify.

David S. Goyer, è il creatore di Batman Unearthed. Per chi non lo ricorda, è stato la mente dietro iconici film di supereroi come Batman Begins e Man of Steel, questa volta è il produttore esecutivo della serie audio americana. Hari Sama sarà la direttrice del progetto ambientato a Gotham City.

La produzione è attualmente in corso in tutte le regioni in cui verrà lanciata. Il cast vocale per la versione americana sarà il seguente:

- Winston Duke nel ruolo di Batman/Bruce Wayne

- Hasan Minhaj nel ruolo dell'Enigma

- Gina Rodriguez nel ruolo di Barbara Gordon

- Jason Isaacs nel ruolo di Alfred

- Lance Reddick nel ruolo di Thomas Wayne.

(Foto: Spotify)

- Alfonso Herrera nel ruolo di Batman/Bruno Diaz

- Carlos Aragon nel ruolo di Alfred

- Ana Brenda Contreras nel ruolo di Barbara Gordon

- Zuria Vega nel ruolo di Kell

- Alfonso Barbolla nel ruolo dell'Enigma

- Hernan Mendoza nel ruolo di Thomas Wayne

Secondo Peter Girardi, Executive Vice President of Alternative Programming presso Warner Bros. Animation., la performance del cast è riuscita a catturare l'essenza oscura del lavoro di David Goyer, «portando il podcast narrativo a nuovi livelli» di immersione. «Non avrei potuto chiedere un modo migliore per avviare la nostra partnership creativa con Spotify», ha detto.

Batman Unburied (Batman Unburied) è un thriller psicologico che porterà i suoi ascoltatori in nuovi spazi nella mente dell'uomo dietro la maschera. Questa volta Bruce Wayne viene presentato come patologo forense che lavora al Gotham City Hospital e ha il compito di esaminare le vittime di The Harvester, un serial killer che depreda i cittadini. Non solo il supereroe sarà costretto ad affrontare i suoi stessi demoni mentali, ma dovrà anche sconfiggerli per salvare gli abitanti di Gotham City nei panni del suo alter ego Batman.

«Batman è uno dei personaggi più interessanti della storia dei fumetti e dell'universo DC. Dare voce a questo complesso supereroe con grandi alleati come Fábula, Spotify, Warner Bros., DC e Hari Sama è una grande sfida e allo stesso tempo una grande possibilità di lavorare con grandi colleghi attori reinterpretando questa storia e creando qualcosa di molto nostro. È un invito al pubblico a immergersi in questo universo sonoro di Gotham City», ha sottolineato Alfonso Herrera.

