Sorpresa nel calcio mondiale: la stampa francese ha assicurato che Kylian Mbappé ha già definito il suo futuro

RMC Sport ha indicato che l'attaccante resterà a Parigi e che annuncerà la sua decisione a maggio

Il futuro di Kylian Mbappé è ciò che tiene il calcio mondiale in punta di piedi dal momento in cui si è saputo che l'attaccante 23enne sarà libero dall'azione a partire da luglio. Dopo che la stampa Spagnola ha annunciato più volte che il Real Madrid sarà la loro prossima destinazione, nei giorni scorsi il calciatore stesso ha seminato dubbi e si è iniziato a dare speculazioni alla sua continuità.

Questo lunedì, la stampa francese è stata più diretta e ha assicurato che «Mbappé firmerà il suo rinnovo con il PSG». Il giornalista Daniel Riolo lo ha annunciato su RMC Sport e ha detto che Kylian annuncerà questa decisione di continuare a Parigi a maggio.

«L'unico interesse di Al Khelaifi è sapere cosa farà Kylian. Nessuno mi crederà ma sarà annunciato a maggio e rimarrà», è stata la bomba sganciata dal corrispondente. Vale la pena ricordare che domenica scorsa, dopo la disfatta sul Lorient dove Mbappé era la grande figura con due gol e tre assist, ha lasciato aperta la possibilità di continuare al Paris Saint-Germain.

«Non ho ancora preso una decisione, ma ci sono nuovi elementi. Posso rimanere? Certo», ha detto Kylian, lasciando sbalordita l'intera stampa europea. «Ho dato abbastanza informazioni, penso che tu abbia abbastanza per poter lavorare», ha detto con un sorriso ai giornalisti, nella zona mista del Parque de los Princes dopo aver distrutto il Lorient (5-1).

«Non voglio sbagliarmi», ha aggiunto, dicendo: «Non ho preso la mia decisione. So che per le persone ci vuole un po', me ne parlano tutti i giorni...» Prudente quando si tratta di parlare, Mbappé di solito non lascia le sue dichiarazioni al caso e sapeva perfettamente che le redazioni sportive sarebbero state bollenti dopo le loro uscite in tre occasioni: prima su Prime Video, poi due volte in zona mista con la stampa scritta e poi davanti alla radio e alla televisione stazioni.

Mbappé ha ripetuto: «No, non ho scelto, non ho preso la mia decisione, credo, ci sono nuovi elementi, molti parametri». Sono proprio questi «nuovi elementi» che sollevano speculazioni, ma né il club né l'ambiente del giocatore hanno chiarito il mistero su di loro.

