Sciopero dei vettori: giornalisti di vari media sono stati attaccati durante le manifestazioni

Lunedì 4 aprile, le proteste dei sindacati dei trasporti sono continuate in vari zone del paese, nonostante gli accordi raggiunti a Junín nel fine settimana. Le manifestazioni registrate fin dalle prime ore del mattino sono state notevoli per la loro radicalizzazione, tra cui saccheggi e altri atti. atti di vandalismo che sono stati segnalati attraverso i social network. Coloro che sono stati danneggiati dalle proteste sono stati anche giornalisti che hanno incontrato persone che hanno adottato un atteggiamento violento nei loro confronti, persino aggredendoli.

Il Press and Society Institute (Ipys) ha riferito che gli attacchi sono stati registrati al chilometro 300 della South Pan-American Highway nella regione di Ica. «Jaime Pacco, corrispondente per ATV, Pilar Zárate e il suo cameraman Giomar Magallanes, corrispondenti per TV Peru, e Henry Lovera, un reporter per Canal 29 e Radio La Achirana sono stati aggrediti fisicamente, molestati e minacciati da soggetti non identificati che hanno cercato violentemente di impedire alla stampa di registrare il vandalismo che ha avuto luogo durante le manifestazioni», si legge in una pubblicazione dell'organizzazione.





Ipys ha anche sottolineato che nel caso dei giornalisti del canale di Stato, non solo sono stati attaccati, ma che le loro attrezzature e oggetti personali come portafogli e chiavi sono stati rubati da chi li ha circondati e ha lanciato pietre e bottiglie. Altri a cui è stato impedito di svolgere il loro lavoro giornalistico sono i giornalisti David Casavilca e Miguel Ángel Guillén, di Dunas TV, Marlon Vidal Bautista, di Canal 13 e il cameraman di Latina Tv, Jaime Carrillo.

Un altro momento di vandalismo è stato registrato dalle telecamere del Canal N quando un manifestante si è avvicinato alla squadra giornalistica con un atteggiamento minaccioso e poi ha strappato parte dell'attrezzatura e la ha gettata sulla strada. Anche i giornalisti, il cui unico compito era quello di registrare i fatti e le lamentele di coloro che erano usciti per protestare, facevano parte della lunga lista di coloro che erano stati colpiti dal vandalismo di alcuni membri delle rivolte.

Arrestano un manifestante che ha rotto il microfono di un giornalista. VIDEO: Canale N

«L'IPYS condanna questi atti violenti contro i giornalisti per aver gravemente compromesso il loro lavoro in circostanze in cui la stampa è cruciale per apprendere fatti di interesse pubblico rilevante. Richiede inoltre una risposta immediata da parte della polizia nazionale per identificare i responsabili degli attacchi. Infine, chiede alle autorità di fornire le garanzie necessarie per la sicurezza dei giornalisti che stanno coprendo le proteste», è stata la posizione di Ipys dopo aver ascoltato i casi sopra menzionati.

GIORNATA VIOLENTA

Il 4 aprile è stato caratterizzato da atti vandalici e violenze in varie aree del Paese. A Huánuco, le strutture del comune sono state attaccate, mentre il Banco de Credito del Peru (BCP) ha scelto di chiudere diverse delle sue agenzie per paura di essere derubati. Quattro agenzie a Lima, due a Cerro de Pasco, tre a Huánuco, tre a Ucayali, due a San Martin, una a Piura e una a Huancavelica non hanno offerto l'attenzione del pubblico.

Rodrigo González esplode contro Pedro Castillo e chiede di evitare saccheggi: «Il nostro principale nemico è il governo». (Video: Willax TV)

Nelle prime ore del mattino c'è stato un primo saccheggio in un mini market situato a Ica. I manifestanti hanno lanciato una pietra con la quale sono riusciti a rompere il vetro del negozio, presto una grande folla è entrata per impossessarsi dei prodotti venduti lì. «Questo conflitto che stiamo affrontando è iniziato nell'ottobre dello scorso anno e in quella data è stato redatto un record. A marzo, l'Unione dei vettori ha inviato una lettera al PCM chiedendo il rispetto dell'atto, che è fondamentalmente la stessa cosa che vediamo ora «, ha affermato il Mediatore.

