Questa è la rigorosa strategia anti-COVID della Cina che costringe le famiglie a separarsi

Un trabajador sanitario con un equipo de protección individual tras la barrera de un área confinada por causa de la pandemia de COVID-19 en Shanghái, China, el 26 de marzo de 2022. REUTERS/Aly Song

Sebbene le statistiche cinesi sul numero di casi e decessi per COVID-19 non siano sempre chiare, questa domenica ha riportato più di 13.000 nuovi pazienti, una cifra simile al giorno precedente, che è la più alta da febbraio 2020, quando il virus SARS-CoV-2 stava particolarmente molestando Wuhan, l'area dove è stato rilevato per la prima volta alcuni mesi prima.

Dei casi segnalati ieri, circa 9.000 sono stati rilevati a Shanghai, anche se le autorità sanitarie hanno affermato che non ci sono stati nuovi decessi e che la maggior parte dei casi, 11.711, erano asintomatici.

In questo quadro, la strategia sanitaria nota come COVID zero, ordinata dal governo poiché la variante Ómicron, la più contagiosa finora conosciuta, è stata sviluppata per diverse settimane. Questa disposizione richiede l'eradicazione dei focolai a Shanghai, la più grande città della Cina, e nella provincia di Jilin, nella parte nord-orientale del paese, dove i suoi oltre 24 milioni di abitanti erano confinati nelle loro case.

Di fronte all'emergere della SARS-CoV-2 e al suo alto tasso di contagiosità, soprattutto nell'ultima ondata generata dalla variante Ómicron, alcuni paesi hanno optato per politiche molto severe per prevenire la trasmissione e la circolazione del virus. Dall'inizio della pandemia, questo ha significato la chiusura delle frontiere, le restrizioni all'ingresso e all'uscita dei viaggiatori, il rigoroso isolamento dei casi positivi e persino la chiusura di interi quartieri o città di fronte all'aumento delle infezioni.

Questa strategia ha probabilmente evitato migliaia di morti e malattie gravi in Asia e Oceania. Tuttavia, gli esperti insistono sul fatto che devono essere accompagnati da forti campagne di vaccinazione, per raggiungere alti livelli di immunità e che le restrizioni non si perpetuano nel tempo. Precisamente, due grandi esponenti di queste politiche cosiddette «zero COVID» sono la Cina e Hong Kong. Invece, Europa e America hanno optato per chiusure rigorose nei primi mesi del 2020 e poi hanno allentato le condizioni con la caduta delle infezioni, nel tentativo di bilanciare salute ed economia.

Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

Dopo l'epidemia iniziale nella città di Wuhan, dove è stato rilevato il primo caso di coronavirus del pianeta nel dicembre 2019, e dopo i primi mesi di chiusura totale, la Cina è riuscita a contenere infezioni e decessi stabili per gran parte della pandemia. Ma questo scenario è cambiato verso l'inizio dello scorso marzo. Per questo motivo, il governo ha deciso di confinare 9 milioni di abitanti della città di Changchun, nel nord-est del paese. Gli abitanti di quella zona sono stati sottoposti a tre cicli di test PCR per tracciare i casi e rallentare la curva.

Poi, la scorsa settimana, le autorità hanno organizzato una quarantena nella città di Shanghai, la capitale finanziaria e la più grande città della Cina con 26 milioni di abitanti, che sta affrontando una forte recrudescenza del COVID-19.

Tra le altre misure, quella che si sta rivelando più traumatica a Shanghai è la separazione dei bambini con COVID-19 positivo dai genitori, con la motivazione di prevenire la diffusione dell'epidemia, che ha provocato una diffusa protesta pubblica. Più di 30 paesi hanno scritto al ministero degli Esteri cinese esortando le autorità a non fare questo passo.

Secondo le misure sanitarie cinesi, le persone che risultano positive al COVID-19, anche se sono asintomatiche o hanno una malattia lieve, dovrebbero essere isolate. Le autorità di Shanghai hanno confermato lunedì che la misura si applica anche ai minori, anche se sono bambini piccoli.

I media internazionali hanno riferito che questa disposizione ha causato stupore tra le famiglie della città. «Se il bambino ha meno di sette anni, questi bambini saranno curati in un centro di salute pubblica», ha detto Wu Qianyu, un funzionario del servizio sanitario municipale. «Per i bambini più grandi o gli adolescenti (...) li stiamo isolando principalmente in luoghi centralizzati (quarantena)», ha aggiunto. Il funzionario ha spiegato che «se uno dei genitori è infetto, potrà accompagnare il bambino e prendersi cura di lui» in un posto speciale «dove saranno curati» . Sui social media, diverse famiglie hanno mostrato la loro indignazione per questa misura. «I genitori ora devono «soddisfare le condizioni» (essere infetti) per accompagnare i propri figli? È assurdo! È un diritto elementare», ha affermato un utente del social network Weibo.

A toy is seen on a window, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

I media internazionali hanno affermato che diversi video, che non è stato possibile verificare, circolavano sui social network che mostravano bambini piccoli e bambini non accompagnati nei centri di salute pubblica.

Alla gente di Shanghai è persino vietato scendere nei giardini dei loro edifici e camminare per le piazze dei quartieri. Non potevano nemmeno portare fuori i loro cani per liberarsi da soli, hanno riferito i media internazionali. Ciò è stato aggravato dalla separazione dei bambini dalle loro famiglie e dalla carenza di forniture. Giovedì scorso, il segretario generale del governo municipale di Shanghai, Ma Chunlei, ha dovuto scusarsi con la popolazione per «le garanzie inadeguate per la vita delle persone in aree chiuse». Inoltre, le persone con malattie croniche non potevano accedere ai loro farmaci e trattamenti negli ospedali, dove i pronto soccorso erano chiusi, ma hanno dovuto essere riaperti dopo che due persone erano morte per attacchi d'asma e mancanza di cure.

Il consolato francese e l'ambasciata britannica hanno dichiarato che stavano scrivendo le lettere per conto di altri paesi, compresi gli stati dell'Unione europea e altri come Norvegia, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda dopo aver appreso delle difficoltà causate dalla chiusura di Shanghai, che il città effettuata in due fasi a partire dal 28 marzo.

L'ambasciata britannica ha espresso preoccupazione per la situazione dei cittadini del Regno Unito in Cina. I casi asintomatici o lievi dovrebbero essere inviati a «un ambiente di isolamento specializzato con personale in grado di comunicare in inglese», ha detto la lettera del consolato francese, una copia di cui Reuters ha visto e verificato con due fonti.

Attualmente, i casi asintomatici vengono inviati a centri di quarantena centralizzati, alcuni dei quali sono stati descritti come malsani e sovraffollati.

L"ambasciata britannica ha affermato che c"erano preoccupazioni per le condizioni e la mancanza di privacy nelle strutture ospedaliere mobili appena schierate, aggiungendo che l"isolamento negli alloggi diplomatici era una «soluzione preferibile coerente con i nostri privilegi della Convenzione di Vienna», nella lettera vista da Reuters e verificata da due fonti .

Personal de aerolínea con equipo de protección personal para protegerse del COVID-19, en el aeropuerto internacional de Pekín Capital, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun REUTERS

La Cina ha vaccinato la sua popolazione quasi esclusivamente con formule autoprodotte, gli inoculanti Sinopharm e CoronaVac. Secondo le autorità sanitarie, l'85,5% della popolazione ha ricevuto due dosi, ma non sono state diffuse cifre sui rinforzi.

Uno degli svantaggi è che mentre questi vaccini sono una buona barriera contro malattie gravi e morte, la loro efficacia è molto più bassa nel fornire protezione contro le infezioni. Per questa ragione, molti si chiedono cosa succederebbe se la Cina revocasse le restrizioni e la strategia «zero COVID», quanto potrebbero ammontare le infezioni in una popolazione senza una solida immunità.

Il paese asiatico è riuscito a portare avanti la più grande campagna di vaccinazione della sua storia e ha sviluppato vaccini a velocità record. Così 2,8 miliardi di dosi sono state distribuite nel Paese nel 2021.

Yanzhong Huang, senior global health researcher presso il Council on Foreign Relations (CFR) degli Stati Uniti, ha spiegato che sia la Cina che Hong Kong «hanno seguito una strategia 'zero COVID-19', entrambi hanno una grande popolazione anziana non vaccinata e inoltre (entrambi) non hanno investito nel sviluppo della capacità di salute pubblica prima che l'ondata di Ómicron colpisse». Inoltre, in Cina «c'è una grande percentuale della popolazione generale che non è stata esposta al virus, a causa dello «zero COVID-19", o che è vaccinata con vaccini che (secondo gli studi) non sono efficaci nel prevenire l'infezione».

Un agente de policía con traje de protección vigila en una calle, mientras comienza la segunda etapa de un confinamiento en dos fases para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, el 1 de abril de 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

A marzo, la Cina aveva un tasso di vaccinazione approssimativo superiore all'87%, ma era inferiore rispetto a paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito nell'immunizzazione degli anziani. Per questo motivo, si stima che 40 milioni di cinesi di età superiore ai 60 anni non abbiano ancora ricevuto un vaccino, secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale cinese. Mentre circa l'80% dei 264 milioni di anziani cinesi è completamente vaccinato, quella percentuale scende solo a circa la metà per il gruppo più vulnerabile al COVID-19, quelli con più di 80 anni.

CONTINUA A LEGGERE