Qual è la procedura nel caso in cui AMLO venga rimosso dalla presidenza mediante revoca del mandato?

L'esercizio di revoca del mandato, in cui i cittadini saranno consultati sulla rimozione dalla presidenza, o in mancanza, per sostenere l'attuale governo di Andrés Manuel López Obrador, è vicino alla realizzazione. Il 10 aprile, le schede organizzate dal National Electoral Institute chiederanno alla popolazione se sono d'accordo con l'attuale amministrazione o meno, ma cosa succederebbe se si decide di rimuovere il presidente dall'incarico?

In primo luogo, è importante notare che, affinché la consultazione sia valida dinanzi alle autorità messicane, è necessario, tra gli altri requisiti, registrare una partecipazione di almeno il 40% delle attuali liste elettorali. Cioè, dei quasi 93 milioni di cittadini iscritti all'INE, sarà necessario che circa 37 milioni votino (oltre la loro elezione). Di tale importo, affinché López Obrador venga revocato dall'incarico nel ramo esecutivo, sarà richiesta la maggioranza assoluta a chiunque ne faccia richiesta, ovvero almeno 19 milioni di voti.

«Sei d'accordo che Andrés Manuel López Obrador, Presidente degli Stati Uniti messicani, dovrebbe farsi revocare il mandato a causa della perdita di fiducia o rimanere alla Presidenza della Repubblica fino alla fine del suo mandato? », è la domanda che verrà letta sulle schede elettorali delle 57mila caselle che verranno messe a disposizione per l'esercizio.

Per lei, ci saranno due possibili risposte: «Che il suo mandato sia revocato per perdita di fiducia» e «Che rimanga alla Presidenza della Repubblica». L'amministrazione Morenista è iniziata dal 1 dicembre 2018 e se viene adempiuta normalmente, il suo mandato terminerà a settembre 2024.

L'esito della consultazione dovrà essere valutato (e se ci sono contestazioni, risolverli) dalla Camera Superiore del Tribunale Elettorale della Magistratura della Federazione, che deve emettere la dichiarazione di revoca. Il capitolo VII, articolo 64, della legge federale sull'ambito di applicazione stabilisce che se viene fornita la dichiarazione, si deve intendere che il titolare della presidenza viene immediatamente rimosso dall'incarico.

Il processo da seguire è quello previsto dall'articolo 84 della Costituzione politica degli Stati Uniti messicani. Il provvedimento indica che in assenza del presidente, il capo del Ministero dell'Interno entrerà in carica provvisoriamente (nel contesto attuale sarebbe Adán Augusto López Hernández). Il Congresso messicano deve nominare un presidente ad interim o sostituto entro un periodo non superiore a sessanta giorni.

Tuttavia, nell'ambito del processo di revoca del mandato, la legge fa un'eccezione e colui che avrebbe effettivamente preso possesso del ramo esecutivo sarebbe il presidente del Congresso Sergio Gutiérrez Luna. Entro 30 giorni, i legislatori nomineranno chi entrerà in carica fino alla fine dell'amministrazione (settembre 2024).

L'orario di consultazione sarà dalle 08:00 alle 18:00. Per la consultazione, l'INE ha stampato 94,5 milioni di schede con misure di sicurezza in modo che non possano essere falsificate. Coloro che intendono partecipare, devono portare con sé le credenziali del proprio elettore e non essere sospesi dai propri diritti politici, l'Istituto ha sottolineato che anche coloro che hanno sulla propria credenziale effettiva nel 2021, potranno partecipare.

