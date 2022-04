Prima: ecco come puoi detrarre i contributi volontari dal tuo conto di risparmio pensionistico

Una serie di detrazioni personali possono essere presentate durante la dichiarazione dei redditi annuale e ricevere un saldo a favore, come i contributi volontari, cioè quelli che paghi alla tua amministrazione del fondo pensionistico (Afore), come ha ricordato il Consar a beneficio dei lavoratori.

Va ricordato che le detrazioni personali sono quelle spese che il contribuente ha il diritto di diminuire dal reddito accumulato nella dichiarazione dei redditi annuale, che sarà effettuata durante il mese di aprile.

A questo proposito, la Commissione nazionale del sistema di risparmio pensionistico (Consar) ha invitato i contribuenti a conoscere la questione e ha sottolineato: «Se l'anno scorso hai versato contributi volontari sul tuo conto Afore, puoi dedurli».

Tuttavia, per accedere al beneficio, risorse aggiuntive o risorse che sono state inserite volontariamente devono rimanere nell'account fino al compimento dei 65 anni. L'unica eccezione in questi casi è l'invalidità o l'incapacità del conduttore di lavorare.

Come si fa?

*Al momento della dichiarazione annuale, l'interessato deve accedere alla sezione «detrazioni personali».

*È quindi necessario acquisire l'importo totale assegnato ai risparmi con il concetto «contributi volontari versati alla SAR».

*In caso di saldo a favore, il contribuente deve includere l'Interbank Clabe, dove riceverà il deposito se approvato a favore.

Va ricordato che i contribuenti potranno accedere ad altre detrazioni personali, al fine di ottenere rimedi a favore, a seconda dei casi.

Alcuni di loro sono: tasse scolastiche, salute, alloggio, spese funebri, tra gli altri. Tuttavia, per questo, devono essere presentati buoni o fatture.

Per quanto riguarda le risorse del loro conto di risparmio, l'Associazione messicana dei gestori di fondi pensione (Amafore) ha ricordato che la responsabilità di generare una buona pensione per la vita futura è responsabilità di ogni persona.

In questo senso, ci sono alcuni tipi di risparmio volontario, come: contributi a lungo termine, in cui le risorse possono rimanere nel conto per un minimo di 5 anni. Più a lungo rimani nell'Afore, maggiori saranno i rendimenti che genererà.

La dichiarazione dei redditi 2021 può essere presentata fino al 30 aprile di quest'anno, come annunciato dal Tax Administration Service (SAT).

La procedura può essere eseguita elettronicamente ed è richiesta solo una password. Se si ottiene un saldo a favore di oltre 150 mila pesos o se il conto CLABE viene modificato, deve essere inviato con la firma elettronica (firma elettronica).

Secondo le autorità fiscali, gli orari sono stati estesi e sono stati creati alcuni siti Internet per fornire un servizio migliore ai contribuenti. Per ulteriori domande o chiarimenti, le parti interessate possono inserire il seguente link del SAT. Ecco.

La dichiarazione dei redditi annuale servirà a registrare il reddito derivante dai tuoi salari, le tue detrazioni, nonché eseguire il calcolo dell'imposta annuale, presentare zeri, pagare o richiedere un saldo a favore, cioè un rimborso o un rimborso per il lavoratore.

