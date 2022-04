Più di 3.300 persone sono state evacuate dai corridoi umanitari dall'Ucraina nelle ultime 24 ore

People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK

Almeno 3.376 persone sono state evacuate lunedì dalle città di Mariupol e Berdyansk, dall'Ucraina sud-orientale alla regione di Zaporiyia, controllata dalle forze ucraine.

«405 persone hanno viaggiato a Zaporiya con i propri mezzi da Mariupol e Berdyansk. 1.553 di loro provenivano da Mariupol. 805 persone provenivano anche da altre città della regione di Zaporiyia: Polohy, Vasylivka, Berdyansk, Melitopol», ha detto il vice primo ministro e ministro per la reintegrazione del temporaneamente territori occupati dell'Ucraina, Irina Vereshchuk.

Inoltre, un convoglio di sette autobus che evacuano le persone da Mariupol e viaggiano lungo il percorso concordato, accompagnati da una delegazione del Comitato internazionale della Croce Rossa, è stato bloccato nella città di Mangush, nella provincia di Donetsk.

In questo contesto, nella regione di Lugansk, 971 persone sono state evacuate dalle città di Lisichansk, Severodonetsk, Rubizhne, Kreminna e Horske.

«Nonostante l'accordo, gli occupanti russi hanno sistematicamente violato gli accordi durante l'evacuazione nella regione di Luhansk. Stiamo negoziando e, nonostante la resistenza della Federazione Russa nel lavoro dei corridoi umanitari, non smetteremo di cercare di salvare il nostro popolo», ha detto Vereshchuk.

Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudad REUTERS

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di «distorcere i fatti» nel contesto del massacro di Bucha e ha assicurato che «non saranno in grado di ingannare il mondo intero», in quanto vi sono «ampie prove» che le truppe russe distruggono le città e rapiscono, torturano e uccidono civili .

«Arriverà il momento in cui tutti i russi scopriranno tutta la verità su chi dei loro concittadini ha ucciso. Chi ha dato ordini. Che ha chiuso un occhio sulle uccisioni», ha evidenziato nel suo consueto discorso serale, secondo il sito ufficiale della presidenza ucraina.

Zelensky ha ricordato che ci sono più di 300 persone «uccise e torturate» nella città di Bucha, un numero che, secondo il presidente ucraino, «potrebbe essere più grande» quando l'intera città sarà esaminata a fondo. «E questa è solo una città», ha aggiunto.

A questo proposito, ha detto che Mosca «sta già lanciando una falsa campagna per nascondere la sua colpevolezza negli omicidi di massa di civili a Mariupol», quindi «cercheranno di nascondere le tracce dei loro crimini», cosa che non hanno fatto quando hanno lasciato Bucha.

«Faranno decine di interviste sul palco, ristamperanno registrazioni e uccideranno persone appositamente per far sembrare che siano state uccise da qualcun altro», ha detto, aggiungendo che «si sta facendo ogni sforzo per identificare i militari russi coinvolti in questi crimini».

(Con informazioni di Europa Press)

