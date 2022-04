Pensione orfana IMSS: fino a che età può essere concessa ai figli di assicurati deceduti

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2021.- Las hospitalizaciones por Covid-19 en la capital del país entraron en su octavo consecutivo de estabilidad según datos arrojados por las autoridades de salud, las cuales también indicaron que de los 9851 ingresados durante esta semana, un total de 2349 necesitan ventilador. Por otro lado, las cifras de defunciones por esta enfermedad continúan en aumento, 320 personas han fallecido a causa del Coronavirus en las últimas 24 horas. En el Hospital de los Venados decenas de personas esperan afuera del nosocomio información sobre sus enfermos y que se encuentran internados a causa del virus. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

In Messico, poter accedere a una pensione sarà sempre una questione importante, soprattutto se si hanno discendenti, cioè alcuni membri della famiglia, che potranno contare sulle risorse finanziarie.

A questo proposito, faremo sapere cos'è una pensione per orfani e fino a che età può essere accreditata a beneficio di milioni di bambini, figli di assicurati presso l'Istituto messicano di sicurezza sociale (IMSS).

Questo tipo di pensione può essere concesso ai beneficiari, figli di lavoratori assicurati che verificano il legame e tengono conto di una serie di requisiti, come annunciato dall'Istituto.

Chi può essere autorizzato?

La pensione di orfano può essere concessa ai figli di assicurati deceduti o pensionati fino a 15 anni di età.

Se podrá solicitar de forma presencial. (Foto: Cuartoscuro) Cuartoscuro | Cuartoscuro

Tuttavia, dai 16 ai 25 anni, può anche essere offerto, a condizione che i giovani di questa fascia di età studiino nelle scuole del Sistema educativo nazionale.

Sarà valido anche per le persone di età superiore ai 16 anni, che non possono mantenersi per il proprio lavoro, a causa di una malattia cronica, un difetto fisico o psichiatrico, e fino a quando la disabilità segnalata non scompare e, a seconda dei casi.

Va ricordato che per qualsiasi procedura sono richiesti alcuni requisiti, in questo caso sono:

*Dimostrare il link di affiliazione con l'assicurato o il pensionato deceduto.

*Dimostrare l'età del bambino.

* Che la persona assicurata deceduta abbia almeno 150 settimane di contributo e debba essere in vigore o mantenimento dei diritti (assicurazione invalidità, pensionamento, disoccupazione in età avanzata o vecchiaia).

*Nel caso in cui il dipendente muoia a causa di un infortunio sul lavoro, è richiesto il giudizio di invalidità permanente o morte per rischi professionali, emesso dai servizi medici istituzionali.

*Nel caso di bambini che hanno una malattia cronica, un difetto fisico o mentale, sarà richiesto il parere del beneficiario disabile, rilasciato anche dai servizi medici corrispondenti.

El IMSS también solicita algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro)

Come candidarsi?

*La parte interessata o il familiare devono recarsi allo sportello dell'Unità di Medicina di Famiglia (UFM) più vicina.

*È necessario presentare anche alcuni documenti. Per fare ciò, dovrai accedere ai seguenti link: Domanda di pensione orfana - Tipo A. Bambino sotto i 16 anni; Domanda di Pensione Orfana - Modalità B. Bambino sopra i 16 anni e fino a 25 anni vecchio studente; Domanda di pensione orfana - Tipo C. Bambino incapace di età superiore ai 16 anni.

Ritiro per la vecchiaia

Da parte loro, milioni di anziani potranno contare sulle risorse dei loro risparmi, che sono state accumulate durante la loro vita lavorativa e trasformate in pensione.

Tuttavia, l'Istituto messicano di previdenza sociale ha affermato che per coloro che richiedono questo tipo di pensione, dovranno avere il minimo periodo di contribuzione stabilito dalla legge dell'IMSS.

Ed è che nel corso degli anni, i lavoratori del paese hanno accesso al pagamento di questo beneficio economico a cui hanno diritto, dopo aver salvato durante la loro vita lavorativa. Tuttavia, nel paese ci sono due regimi pensionistici sotto quello del 73 e del 97. Si baserà sulla data in cui ha iniziato a contribuire al Mexican Social Security Institute (IMSS).

